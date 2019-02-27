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(Özel) Hasta yakını tarafından yolu kesilen doktor feci şekilde dövüldü

İstanbul’da uzman doktor, eski bir hastasının yakını tarafından yolu kesilerek darp edildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:45
(Özel) Hasta yakını tarafından yolu kesilen doktor feci şekilde dövüldü

İstanbul’da uzman doktor, eski bir hastasının yakını tarafından yolu kesilerek darp edildi. Hastaneye kaldırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen doktor, “Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Elim ve burnumda kırıklar tespit edildi” ifadelerini kullandı.


Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Metro durağında yaşandı. İddiaya göre, özel bir hastanede Üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar’ın yolu mesai çıkışında eski bir hastasının oğlu tarafından kesildi. Tedavi sonrası babasının durumunun iyi olmadığını söyleyen ve tehditler savuran hasta yakını, doktordan harcadıkları parayı geri vermesini istedi. Ardından doktora saldıran zanlı, feci şekilde dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan ve kendinden geçerek bayılan doktor Hasan Cabbar, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Kolunda ve burnunda kırık olduğu tespit edilen doktor Cabbar, hastanede tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.


“Sol elimde ve burnumda kırık tespit edildi”


Saldırı anının anlatan Op. Dr. Hasan Cabbar, “Zeytinburnu otobüs durağında indim. Otobüs durağından yürüyordum. Otoparkta hastanın küçük oğlu arkadan yaklaştı. Beni tehdit etmeye başladı. Para istedi, bende paranın olmadığını söyledim. ‘Kaç tane evin var, bir sürü gelirin falan var’ dedi. Saldırmaya başladı. Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Sol elimde bir kırık tespit edildi. Burnumda kırık tespit edildi. Ağzım da ve dudaklarım da yumruktan dolayı hasar meydana geldi. Bayıldım bir anda kendimi devlet hastanesinde buldum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:45
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