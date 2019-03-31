0553 313 94 23

(Özel) Hasta ve yaşlı çift, yataktan sandığa götürüldü

Balıkesir’de yaşlı ve hasta olan çifti İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık ekipleri sandığa götürdü.

31 Mart 2019 Pazar 12:02
(Özel) Hasta ve yaşlı çift, yataktan sandığa götürüldü

Balıkesir’de yaşlı ve hasta olan çifti İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık ekipleri sandığa götürdü. 77 yaşındaki Fahriye Meşe, oyunu attıktan sonra sağlıkta şiddete dikkat çekerek, "Doktorlarımıza kalkan ellere felç insin" dedi. Zorlukla konuşan Alzheimer hastası Orhan Meşe ise, seçimin hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Balıkesir’de 79 yaşındaki Orhan Meşe ve 77 yaşındaki Fahriye Meşe çifti, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık ekiplerince alınarak oy kullanacakları 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine götürüldü. İleri yaş hipertansiyon, koroner kalp yetmezliği ve kronik böbrek rahatsızlıkları bulunan Meşe çifti kayıtlı oldukları 1057 nolu sandık görevlilerince öncelik sağlanarak sıra beklemeksizin oy kullandırıldı.


Orhan Meşe oy kullanım sorası yaptığı açıklamada ’hayırlı uğurlu olsun’ derken, eşi Fahriye Meşe ise “Doktorlarımıza el kaldıranlara felç insin Allah’tan başka bir şey demiyorum. Onlar bizim canımız hayatımız. Onlar olmasa biz ölürüz. Onlara Allah uzun ömür versin başımızdan ayırmasın.Namazlarda hep intizar ettim, burnu kırılır mı doktorun” dedi.



"Oy kullanmak isteyenler için görevdeyiz"


Evde sağlık hizmetlerinde görevli Dr. Özlem Baykal yaptığı açıklamada, “Seçimlerde oy kullanmak her vatandaşımızın hakkı görevi olduğu gibi evde sağlık birimimize kayıtlı vatandaşlarımızın da hakkıdır. Sağlık durumları nedeniyle yardımsız, desteksiz bu görevlerini yerine getiremeyecek vatandaşlarımız için yıllardır evde sağlık ekibimiz destek olmaktadır. Balıkesir’in 20 ilçesinde birden evde sağlık hizmeti birimleri bakanlığımızın ve müdürümüz Mehmet Burak Öztop’un görevlendirmesiyle hizmete hazır durumdadırlar. Daha önce kaydı oluşturulmuş veya bugün başvurarak nakil talebinde bulunan tüm hastalarımıza evde sağlık birimi, acil personel destek başkanlığı olarak anında sorunsuz hizmet vermek için seçim saatleri süresince görevdeyiz. Şu anda Meşe ailesinin evindeyiz. Meşe ailesi 2 yıldan bu yana evde sağlık hizmeti almaktadır. Seçimde oy kullanmak istediler ama yatağa yarı bağımlı oldukları için ekibimizbugün Meşe ailesine destek vermek için yanındadır” şeklinde konuştu.



"Tüm sağlık tedbirleri alındı"


Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Suluoğlu da seçim günü sağlık hizmetlerinin arttırılan tedbirlerle kesintisiz bir şekilde sağlanacağına dikkat çekerek, “Balıkesir merkezinde 42’si uzman olmak üzere 82 hekim, 669 yardımcı sağlık personeli seçim günü hizmet verecek. Hastanelerimizde yatan 78 hastamız tarafından oy kullanmak için yardım talebinde bulunuldu. Evde sağlık ekiplerimize bağlı 20 mobil evde sağlık ekibi, 46 evde sağlık birimi çalışanı, 4 evde sağlık koordinasyon merkezi çalışanı toplam sağlık problemleri bulunan 98 oy kullanmak isteyen vatandaşımıza da hizmet verecek. Ayrıca ilave olarak oy kullanmak isteyen ve taşınması gereken hastalarımız için her türlü önlem alınmış durumda” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tansu Çiller oyunu kullandı
    1. Tansu Çiller oyunu kullandı
    2. Gazze, kalplerin atışı…
    3. Başkan Ali Çetinbaş oyunu kullandı
    4. Gezici sandık vatandaşın ayağına..
    5. Savunmada sanayisinde Malezya ile 10..
    6. Binali Yıldırım'dan seçim..
    7. Milletvekili Avcı oyunu kullandı
    8. ‘Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş..
    9. Mustafa Dündar oyunu kullandı
    10. MARBLE İzmir Fuarı doğal taş..
    11. Tuzla yerel seçim 2019 sonuçları |..
    12. Oyunu kullanan Binali Yıldırım espriyi..
    13. 90 yaşındaki iş adamı Demir Karamancı..
    14. (Özel) 10 haneli köyde 3 muhtar adayı..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    16. AK Parti İl Başkanı Yanar oyunu..
    17. AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe..
    18. Çatalca yerel seçim sonuçları son..
    19. Taşlı sopalı seçim kavgası! Yaralılar..
    20. Eskişehir’de seçim sakinliği
    21. Efkan Ala oyunu kullandı
    22. Beşiktaşlılardan Alirıza’ya forma..
    23. Taner Yıldız oyunu kullandı
    24. (Özel) Hasta ve yaşlı çift, yataktan..
    25. Eski Ulaştırma Denizcilik ve..
    26. Burhaniyeli güreşçiler Balıkesir’de..
    27. Ukrayna’da halk devlet başkanını..
    28. CHP İBB Adayı İmamoğlu, oyunu..
    29. "Start-up Yatırımcılığı" semineri
    30. Kızıltepeliler sandığa yöresel..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin