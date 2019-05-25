Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı nefes kesti Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabındanÖzel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin nesefkesen tatbikatına ilişkin video yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabındanÖzel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin nesefkesen tatbikatına ilişkin video yayınladı.

EGM, Türk Polis Teşkilatı isimli sosyal medya hesabı twitter üzerinden, Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin gerçekleştirdiği tatbikat anlarını içeren video paylaştı o görüntüler nefesleri kesti. Görüntülerde, zodiac bot içerisindeki özel harekat polisleri suçluların bulunduğu yere operasyon yaptı. Bot, önce güvenli bir mesafeye geldi ve ardından balık adam eğitimi alan özel harekatçılar su altından operasyon noktasına sızarak suçluları etkisiz hale getirdi. Tatbikata özel harekat polislerine ait helikopter de katıldı.

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