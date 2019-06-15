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Özel Harekat’a taze kan: Komiser Yardımcıları mezun oldu

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü (PAM) 4.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:42
Özel Harekat’a taze kan: Komiser Yardımcıları mezun oldu

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü (PAM) 4. Dönem İlk Derece Özel Harekat Branşlı Amirlik Mezuniyet töreni Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Akademisi’nde renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.


Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı PAMbünyesinde eğitim gören özel harekât polisleri komiser yardımcısı olarak mezun oldu.19 Kasım 2018 tarihinde ilk derece amirlik eğitim programı çerçevesinde eğitime alınan polislere “Özel Harekat Uygulamaları, Adli Mevzuat Bilgisi ve Suç Soruşturmaları, Genel Protokol ve Mesleki Yazışma Bilgisi, İktisat Teorisi, Çağdaş Siyasal İdeolojiler, İnsan Hakları, Toplumsal Hareketler Ve Kitle Psikolojisi, Anayasal Düzen ve İdari Yapı, Anayasal Düzen, Radikalizm Şiddet ve Terör, Güvenlik Yönetimi Ve Liderlik, Türkiye Ekonomisi, Kriminoloji gibi uzmanlık dersleri verildi. Programı başarı ile 497 erkek Komiser Yardımcısı bitirdi.Törene Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, PAM Müdürü Orçun İmdi ile mezun olan Komiser Yardımcıları aileleri katıldı. Mezuniyet töreninde dönem 1’incisi Komiser Yardımcısı Sezer Öcalan yaş kütüğüne plaket çaktı. Öcalan yaptığı konuşmada, “Herşeyin en güzeline laik olan milletimize canla başla hizmet edeceğiz” dedi.


“Devletimizin kılcal damarlarına sızmış hainlerle uğraşıyoruz”


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için çalışan teşkilatımız, mazisinden aldığı ilham ve tarih bilinci ile yoğrulmuş, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan fikri ve ilmi değerlerle donatılmış, iyi yetiştirilmiş, devletine sadık, milletine bağlı, vazifesi uğruna gözünü kırpmadan canını feda etmekten çekinmeyen bir anlayışla kendisine teslim edilen bu kutsal değerleri ve mukaddes emanetleri korumakta, bir taraftan devletin şefkatli elini bir yandan da gücünü ve otoritesini temin ve tesis etmek üzere verilen tüm görevleri büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Polisimiz; devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne kast eden ve hainlikte, alçaklıkta sınır tanımayan her türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı icabında vatan, bayrak, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda etmekten asla çekinmemektedir. Ülke olarak on yıllardan beri birçok terör örgütünün pek çok cepheden ayrı ayrı veya aynı anda her türlü saldırılarına maruz kalırken, bir yandan da özellikle devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış olan hainlerle uğraşıyoruz” diye konuştu.


1982 yılında Özel Harekat’ın temellerinin atıldığını hatırlatan Uzunkaya, “Kurulduğu günden bugüne başta terör örgütleri olmak üzere birçok alanda kritik görevler üstlenerek, devletimize ve milletimize zarar verebilecek her türlü şer odağı ile mücadele etmekte ve polisimizin pek çok alanda elde ettiği başarılarını da taçlandırmaktadır. Vatan ve millet söz konusu olduğunda neler yapabileceklerini gösteren bu yiğitler, Hendek, Çukur operasyonlarında, Afrin’de ve daha birçok ulusal ve uluslararası görevlerde ezilenlerin, mazlumların ve yardıma muhtaçların yanında, hainlerin ise karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir”sözlerini kullandı.


“FETÖ’den temizledik”


Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak da yaptığı konuşmada, “Bugün mesleğine polis memuru olarak görev yapan ve onların arasından seçtiğimiz 497 Komiser Yardımcısını mezun edip köklü emniyet teşkilatı saflarına katıyoruz. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kurumsal ve zihniyet olarak yenilendik ve güçlendik. 2014 yılından beri akademimizi FETÖ’den temizledik hemde yeniden yapılandık ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ettik. FETÖ ve PKK terör örgütleri ile daha aktif mücadele edebilen devletine sadık, milletine hizmetkar vatanı uğruna canını feda etmek için gözünü kırpmayan bir kurum haline getirip daha da kökleştirdik” şeklinde konuştu.


Özel Harekat’tan ipli gösteri


Konuşmaların ardından, 4 özel harekatçı helikopterden ip sarkıtarak mezuniyet alanına indi ve Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’ya Türk Bayrağı taktim etti. Başka bir helikopterden ise özel harekatçılar gösteride bulundu. Tören konfeti ve kırmızı beyaz Türk balonlarının havaya uçurulmasıyla son buldu. Komiser Yardımcıları tören alanında ailelerine kavuştu, kimileri duygusal anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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