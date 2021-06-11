Özel harekat timi tamamen lağvedildi!

Almanya’nın Hessen eyaletinin İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurdu. Frankfurt Savcılığı ile Wiesbaden Eyalet Polisince aktif görevdeki 19 polis memuru ile bir eski polis hakkındaki soruşturma çerçevesinde 8 Haziran bazı şüphelilerin ev ve ofislerinde arama yapılmıştı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, Wiesbaden’da yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin lağvedilmesine karar verdiklerini bildirdi.

‘İstisnalar’

Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill, tüm memurlara, “devletin demokratik düzenini her zaman kendi inançları doğrultusunda savunmalarını” ve meslektaşlarının suç içeren davranışlarını derhal bildirmelerinin beklendiğini belirten bir mektup gönderdi. Bereswill, ekibinin çoğunun “bağlı ve iyi bir iş çıkardığını” vurguladı. Bu çalışmalar “kurallara uymak zorunda olmadığını düşünen birkaç kişi” üzerine odaklandığını ekledi.

Aşırı sağ örgüt propagandası

Aralarında özel kuvvetler mensuplarının da bulunduğu 20 polis WhatsApp ve Telegram aracılığıyla sohbet gruplarında, aşırı sağ örgüt propagandası yapma, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanıyor. 29 ila 54 yaşlarındaki 20 emniyet mensubunun 19’unun aktif görevde, birinin ise eski polis memuru olduğu açıklanmıştı. Polislerin soruşturma bitene kadar görevden el çektirildiği belirtilmişti.