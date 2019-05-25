Özel harekat polislerinden gölde su altı tatbikatı Özel Harekat Başkanlığı Taktik Su Altı Grup Amirliği Mogan Gölü'nde tatbikat yaptı- Tatbikatın görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

ANKARA (AA) - Özel Harekat Başkanlığı Taktik Su Altı Grup Amirliği, Mogan Gölü'nde tatbikat yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan tatbikat videosuna göre, taktik su altı birimi, bir teknedeki şüphelileri yakalamak için operasyon düzenliyor. Gölün belirli bir yerine kadar botla gelen özel harekat polisleri, tüple dalarak, tekneye kadar su altından ilerliyor. Tekneye baskın yapan su altı timi, etkisiz hale getirdiği şüphelileri gözaltına alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce, özel harekat personelinden gönüllü olanlara, "scuba" olarak bilinen suya dalış eğitimi verilerek, kendilerini bu branşta geliştirme imkanı sağlanıyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.