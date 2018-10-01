Gezintiye çıkan Özel Harekat polisleri kaza yaptı
Bursa'nın İznik ilçesinde gezmek için otomobille yola çıkan 3 özel harekat polisi, Yenişehir-İznik Karayolu Derbent rampasında kaza yaptı. Kazada, özel harekatçılardan biri ağır yaralanırken, diğer ikisi hafif şekilde yaralandı01 Ekim 2018 Pazartesi 07:10
Bursa'da görevli polis memurları Zihni Çeliktaş ve Ramazan Kayalı hafif yaralanırken, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli polis memuru Aydın Kocaer ağır yaralandı.
Otomobilin direksiyonu kilitlendi
Kaza, saat 20.45 sıralarında Yenişehir-İznik Karayolu Derbent köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Zihni Çeliktaş'ın kullandığı otomobilin direksiyonu kilitlendi.
1 polis ağır yaralandı
Kontrolü kaybeden Çeliktaş, önünde seyreden İsmail Günün'ün kullandığı ticari araca çarptı. Kazada Çeliktaş ve Kayalı hafif yaralanırken, Kocaer ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Kocaer burada yapılan müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazaya karışan ticari araç sürücüsü Günün, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Haberi alan İznik İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, hastaneye giderek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.
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