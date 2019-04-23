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Özel harekat polisinin keşfettiği sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

- Hakkari'de görevli özel harekat polisi tarafından muay thai sporuna olan yeteneği fark edilen ve bu branşa yönlendirilen 12 yaşındaki Gizem Nur Tatlı, geçen yıl üçüncü olduğu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor- Milli sporcu Gizem Nur Tatlı:"Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. Kürsüde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

23 Nisan 2019 Salı 12:22
Özel harekat polisinin keşfettiği sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu


HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de görevli özel harekat polisi tarafından muay thai sporuna olan yeteneği fark edilen ve bu branşa yönlendirilen 12 yaşındaki Gizem Nur Tatlı, geçen yıl üçüncü olduğu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olan Muay Thai Milli Takım antrenörünce geçen yıl yeteneği fark edildikten sonra Polisgücü Spor Kulübü bünyesine alınan Gizem Nur Tatlı, ilgilenmeye başladığı muay thai sporunda bir yıl içinde önemli başarılar elde etti.

Geçen yıl Mersin'deki Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda birincilik, Çanakkale ve 15 Temmuz Destanı Şehitleri Çocuklar Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ve Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden milli sporcu Gizem Nur, son olarak Uluslararası Antalya Açık Kupası'nda altın madalya kazandı.

Aynı başarıyı derslerinde de göstererek birinci dönem takdir ve onur belgesi alarak yaşıtlarına örnek olan ve kentin "altın çocuğu" olarak nitelendirilen Gizem Nur, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenmanlarına milli antrenör gözetiminde devam eden 12 yaşındaki sporcu, 18-22 Haziran'da Erzincan'da düzenlenecek Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor.

Bu organizasyonda iyi sonuç alarak Antalya'da 28 Eylül-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen Gizem Nur, dünya şampiyonu olup ülkenin gururu olmayı hedefliyor.

Gizem Nur Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul ve spor hayatının güzel geçtiğini anlattı.

Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup, milli takım seçmelerine katılmak istediğini dile getiren Gizem Nur, şöyle konuştu:

"Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. Kürsüde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Antrenörümle birlikte çok iyi çalışıyorum. Gayet güzel gidiyor. En büyük hedefim muay thaide dünya şampiyonu olmak. Buradaki çocukların da spora yönelmesini istiyorum."

Milli sporcunun antrenörü de Polisgücü Spor Kulübü bünyesinde birçok çocuk ve gencin sporla uğraştığını ve onların başarıları için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:22
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