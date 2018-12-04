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Özel harekat polisi ve jandarma komandoları "Deliler" filmini izledi

04 Aralık 2018 Salı 17:01
Özel harekat polisi ve jandarma komandoları "Deliler" filmini izledi

ANKARA (AA) - Özel harekat polisleri ile jandarma komandolar, "Deliler Fatih'in Fermanı" adlı filmi izledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde etkin rol oynayan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli, "Deliler Fatih'in Fermanı" filmini izlemek için bir alışveriş merkezinin sinemasında bir araya geldi.

Salondaki yerlerini alan 90 özel harekat polisi ve 55 jandarma komando, daha sonra filmi izledi.

Aksiyon türündeki film, Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'in, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Avrupa'daki topraklarında yaşayanlara uyguladığı zulmü sona erdirmek üzere Fatih Sultan Mehmet'in görevlendirdiği "Deliler" adlı askeri birlikte görev yapan bir grubun hikayesini anlatıyor. Filmde, Osmanlı fedailerinden oluşan birliğin düşmana karşı ön saflarda verdikleri mücadele işleniyor.

Yönetmenliğini Osman Kaya'nın yaptığı, senaryosunu ise Mustafa Burak Doğu ile İbrahim Ethem Arslan'ın yazdığı filmde kahramanca savaşan grup, terör örgütlerine karşı omuz omuza mücadele veren günümüz polis özel harekat ve jandarma komandoları ile özdeşleştiriliyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:01
  1. Deliler Fatih'in Fermanı
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. Özel Harekat Başkanlığı

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