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Özel Harekat personeline "işaret dili" eğitimi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şubesi personeline işaret dili eğitimi veriliyor- 4 hafta sürecek eğitimle, terör ve rehine olayları ile toplumsal olaylarda mağduriyet yaşayabilecek işitme engellilerle daha kolay iletişim kurulması hedefleniyor

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:03
Özel Harekat personeline "işaret dili" eğitimi

ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN - Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlükleri personeline, terör ve rehine olayları ile toplumsal olaylarda mağduriyet yaşayabilecek işitme engellilerle daha kolay iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla işaret dili eğitimi veriliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Özel Harekat, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlükleri personeli için uzman eğitimcilerin katılımıyla işaret dili eğitimi düzenleniyor.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in hazırladığı eğitimin amacı, yaklaşık 2 milyon 600 bin işitme engellinin bulunduğu Türkiye'de, yaşanabilecek terör ve rehin alma olaylarıyla toplumsal olaylarda mağduriyet yaşayan ya da bu olaylara karışan işitme engellilerle daha etkili iletişim kurabilmek.

4 hafta boyunca yaklaşık 120 saat sürecek eğitim programı, işaret dili alfabesi ve temel işaret dili eğitimiyle başlıyor. Eğitimlerle polisin işitme engelliler ile iletişim kurabilmesi ve onların psikolojilerine göre müdehale taktikleri belirleyebilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, timlerin aldıkları eğitimle, rehin alma, uçak kaçırma gibi sessiz şekilde müdahale edilmesi gereken olaylarda kendi aralarında da iletişim kurmak için işaret dilini kullanmasına imkan sağlanıyor.

- Uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor

Eğitim programına katılan personel, işitme engellilerin günlük hayatlarında karşı karşıya kaldıkları zorlukları anlamaya ve onların psikolojik profillerini de tanımaya çalışıyor.

- Rehine operasyonu tatbikatı

Program kapsamında uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda oluşturulan senaryoda, teröristlerce işgal edilen işitme engellilere ait bir eğitim merkezinde, rehine rolünde bulunan polis memuru, pencereden özel time işaret dili ile teröristlerin ve rehinelerin durumu ile teröristlerdeki silah ve patlayıcılar hakkında bilgi verdi. Dışarıdaki Özel Harekat timinin başında bulunan görevli ise rehinenin işaret diliyle verdiği bilgileri timdeki diğer polislere aktararak, operasyon planlaması yaptı. Senaryo gereği gerçekleştirilen operasyon, başarıyla sonuçlandırıldı.

İlk 2 haftası geride kalan eğitimin genişletilerek, işitme engelli vatandaşların güvenlik güçleriyle her alanda rahat iletişim kurabilmeleri için diğer birimlerdeki personele de verilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:03
  1. Özel Harekat'a işaret dili eğitimi

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