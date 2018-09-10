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Özel harekatçıları taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda polis yaralı

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zıhlı araç kaza yaptı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:42
Özel harekatçıları taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda polis yaralı

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Hasankeyf ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyona giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 polis yaralandı. Kazanın ardından bölgeye helikopter sevk edildi. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün 07.45 sıralarında Hasankeyf ilçesi kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz için olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir” denildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:42
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. özel harekat

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