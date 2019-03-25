0553 313 94 23

(Özel) Hamsi tahtını sardalyeye bıraktı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne’de balık tezgahlarında tahtını kilosu 15 TL’den satılan sardalyeye bıraktı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:43
(Özel) Hamsi tahtını sardalyeye bıraktı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne’de balık tezgahlarında tahtını kilosu 15 TL’den satılan sardalyeye bıraktı. Edirneli balıkçı Feridun Bistren, hamsi sezonunun kapandığını esprili bir dille anlatarak, “Hamsi hakkın rahmetine kavuştur artık, bundan sonra sardalyeye devam” dedi.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi yerine bolca avlanan sardalye, balıkçı tezgahlarında ve sofralarda, fiyatı nedeniyle baş köşeye oturdu. Edirne Balıkpazarı Caddesi’ndeki tezgahlarda, kilosu 15 TL’ye satılan sardalyenin ardından uskumru da kilosu 20 TL’lik fiyatıyla vatandaşın en çok tercih ettiği balıklar arasında yerini aldı.



“Hamsi hakkın rahmetine kavuştu”


Balıkçı esnaflarından Feridun Bistren, esprili bir dille hamsinin sezonunu kapandığını anlatarak, “Sardalye, fiyat olarak en uygun balıklardan bir tanesi şu anda. Hamsi bitti artık, hamsi hakkın rahmetine kavuştur artık. Eş, dost, akrabalarına teessürler duyurulur. Bundan sonra sardalye,bundan sonra sardalyeye devam, uskumru var çok taze. Gelibolu’dan, Karadeniz’den var. Vatandaşın ilgisi güzel şu sıralarda, hamsi olmayınca mecburiyetten onlarda sardalye ve uskumruya rağbet çok şu anda” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu..
    2. "İlacını kendi üreten bir Türkiye..
    3. Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı..
    4. Haymana: "Talaslılar Hiçbir Yalana..
    5. Aliağa’da "patilerin sesi" oldular
    6. Yanan kümesteki horozlarını kurtarmak..
    7. Hattuşa’da doğa yürüyüşü
    8. Bağcılar’a çocuk, genç, yetişkin ve..
    9. İzmir’de ilginç olay: Mazgala sıkışan..
    10. 32 ülkenin modelleri Aspendos’ta
    11. Çimsa'dan 150 milyon TL tutarında..
    12. Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir..
    13. Tüberküloza dikkat!
    14. Ersoy: “5 yıl içerisinde 20 milyon..
    15. Turist sayısında hedef 50 milyon
    16. ‘Mali’ polis süsü vererek iş..
    17. Mamut Art Project, 3-7 Nisan'da..
    18. Kılıçdaroğlu 325 PKK bağlantılı adaya..
    19. Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü
    20. Başkan Özaltun’dan birim müdürlerine..
    21. Başsavcı Akarca, Bulgaristan Başbakanı..
    22. Otomobil kaldırıma çarptı, sürücü..
    23. Alabalık yetiştiriciliği yapan..
    24. Erciyes’te Artık Çekilmez Oldun..
    25. İstanbul’daki ana darbe davasında 14..
    26. Vestel'in 12 ürünü Good Design ödülü..
    27. Vodafone teknoloji ve çözümlerini..
    28. DSP Balıkesir Başkan adayı Kamber’den..
    29. Tavşanlı Kaymakamı’ndan tam isabet
    30. (Özel) Hamsi tahtını sardalyeye bıraktı
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda