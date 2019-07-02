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(Özel) Hamile karısını öldüren sanığa oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis

6 aylık hamile eşi Sultan Eren’i İstanbul’daki evlerinde öldürdükten sonrakapılarına “3 haftalık tatile çıktık.

02 Temmuz 2019 Salı 11:51
(Özel) Hamile karısını öldüren sanığa oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis

6 aylık hamile eşi Sultan Eren’i İstanbul’daki evlerinde öldürdükten sonrakapılarına “3 haftalık tatile çıktık. Telefonlarımız kapalı olacak. Görüşmek üzere” şeklinde not bırakan zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Oy çokluğuyla verilen karara mahkeme başkanı muhalefet şerhi koyarak sanık hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını istedi.


İstanbul Eyüp’te eşi Sultan Eren’i (22) 20 Ocak 2017 tarihinde 6 aylık hamileyken öldürdüğü iddia edilen Erencan Eren’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Erencan Eren ile müşteki avukatları hazır bulundu.


Cezai ehliyet raporu talep edildi


Sanık avukatı, sanığın cezai ehliyeti yönünden rapor alınmasını talep etti. Sanık avukatının talebine ilişkin müşteki avukatı Halil İbrahim Albay, “Sanığın cezai ehliyeti yönünden bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bu nedenle sanık müdafinin talebinin reddine karar verilsin. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.


Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Enver Fatih Çimrin mütalaasını açıkladı. Savcı Çimrin mütalaasında sanık Eren’in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve cezada indirime gidilmemesini talep etti.


‘Haksız tahrik delili mevcut değil’


Mütalaaya ilişkin söz alan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Hatice Boz, “Mütalaaya katılıyoruz. Sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep ederiz. Haksız tahrike ilişkin bir delil ve emare dosyada mevcut değildir. Haksız tahrik hükümleri gerçekleşmemiştir” ifadelerini kullandı.


‘Keşke olmasaydı’


Esas hakkında savunmasını yapan sanık Erencan Eren, “Daha önceki savunma ve beyanlarımı tekrar ediyorum. Yaptığımdan pişmanım. Keşke olmasaydı” dedi.


‘Önceki kararda muhalefet şerhi koyulmuştu’


Mütalaaya ilişkin söz alan sanık avukatı Onat Şahin, “Mahkemenizce daha önceden tesis edilen kararlarda sanık tarafından haksız tahrik indirimleri uygulanmamasına heyet hakimlerimizden birinin muhalefet şerhi koyduğu gözlenmektedir. Olay sanık ve maktul arasında geçtiği için hangi sözlerin söylendiğinin tespiti mümkün değildir. Ortadaki bu şüpheden sanığın yararlanması gerekmektedir. Olay anlık bir kavga sonunda gerçekleşmiştir. Sanık hakkında, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz” şeklinde konuştu.


‘Pişmanım’


Mahkeme başkanı Hakim Fatih Taşdemir, savunmaların ardından kararı açıklayacağını söyleyerek, sanık Erencan Eren’e son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan sanık Erencan Eren, “Pişmanım efendim. Kararınıza saygım sonsuzdur” dedi.


Mahkeme, sanığın üzerine atılı ‘gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürmek’ suçunu işlediği, suçun işleniş biçimi ve suçtan meydana gelen zararın ağırlığını göz önüne alarak, sanık Eren Can Eren’i müebbet hapis cezasına çarptırdı.


Mahkemenin oy çokluğuyla verdiği kararda, sanığın savunmasına göre gebe olduğu anlaşılan eşi Sultan Eren’in, “Bu çocuk bile senden değil. Şuradan bir etek al giy, sokağa öyle çık” şeklinde sözler beyan ettiği söylense de, öldürme olaylarında sanığın kendi kusurlarından kaynaklanan eyleminden dolayı lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.


Sanık hakkında verilen cezada haksız tahrik indiriminin uygulanmaması yönündeki karara oy çokluğuyla, diğer cezalara ise oy birliğiyle karar verildi.


Mahkeme başkanı Hakim Fatih Taşdemir, sanık Erencan Eren’e verilen cezalar için karşı oy kullandı.


Olaya ilişkin 3 ihtimal


Karşı oy kullanan mahkeme başkanı muhalefet şerhinde, “Gerçekleşme şekli şüpheli ya da tam olarak aydınlatılamamış iddialar ve olaylar, sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti kesin ve açık bir ispata dayandırılmalı. İki kişinin baş başa olduğu olayda 3 ihtimal mevcuttur” dedi.


‘Anlık kavga sonucu olabilir’


Başkan Taşdemir muhalefet şerhinde devamla, “Sultan Eren’in sanık Erencan Eren’e yönelik, “Bu çocuk bile senden değil. Şuradan bir etek al giy, sokağa öyle çık” sözlerinin söylenip söylenmediğinin tam olarak bilinemeyeceğinden ve olay yeri inceleme fotoğraflarının kısmen olsa da sanığın savunmasını desteklediğinden ve olayın anlık bir kavga sonucunda gerçekleştiği dikkate alındığında, haksız tahrik indirimi hükümlerinin uygulanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.


Olayın geçmişi


Eve iş makinesiyle girdi


Olay İstanbul’da Ocak 2017’de gerçekleşti. İstanbul’da bir inşaat şirketinde çalışan Erencan Eren (24) ile Sultan Eren (22), 2015 yılında evlenmişti. Sultan Eren bir süre sonra hamile kalmıştı ancak Eyüp’te yaşayan çiftin arasında şiddetli geçimsizlik başlamıştı. Erencan’ın babası Bahattin Eren, bir sabah oğlunu telefonla aramış ve ulaşamayınca merak edip evlerine gitmişti. Baba Bahattin Eren, kapı kilitli olduğu için, çağırdığı iş makinesiyle evin balkonundan eve girmiş ve yatak odasında kanlar içinde yatan 6 aylık hamile gelini Sultan Eren ile karşılaşmıştı.


‘Sizi cennete yolluyorum’


Gelinin cansız bedeniyle karşılaşan Bahattin Eren durumu polis ekiplerine bildirmişti. Evde arama yapan polisler evin giriş kapısında, “3 haftalık tatile çıktık. Telefonlarımız kapalı olacak. Görüşmek üzere :)” şeklinde bir not bulmuştu. Evde aramayı sürdüren polisler, yatak odasında, “Karımı her şeyden, herkesten çok seviyorum. Poyrazım seni de çok seviyorum. Bu hayatta yapamadım, tutunamadım. Sizi cennete kendimi cehenneme gönderiyorum. Herkesten özür dilerim ama babam ve annem sebebim siz oldunuz. Eren Sultan Poyraz” yazılı notla karşılaşmıştı.


Tunceli’de yakalanıp İstanbul’a getirildi


Evde yapılan incelemenin ardından 6 aylık hamile olan Sultan Eren’in başından tek kurşunla vurulduğu belirlenmişti. Olayın ardından, emniyette 2 yaralama kaydı bulunan Erencan Eren’i arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayet sonrası intihar etmeyi düşünen ancak vazgeçen Erencan Eren’in kaçmak için zaman kazanmak adına evde bulunan notları yazdığı anlaşılmıştı. Erencan Eren, polis ekiplerinde yürütülen çalışmaların ardından Tunceli’de yakalanarak İstanbul’a getirilmiş ve tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:51
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