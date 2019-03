(Özel) Hamile kalırsa dünyada bir ilk olacak

Serebral palsi hastası olan ve beyin pili ile yaşayan Canan Aykanat, şimdi de bu beyin pili ile hamile kalmak için bir kez daha ameliyat olmaya hazırlanıyor. Engelli genç kadın birçok kişiye örnek olacak.

Bursa’da yaşayan 35 yaşındaki serebral palsi hastası Canan Aykanat, bu günlerde, vücudunda taşımış olduğu beyin pili ile anne olmak için ameliyat masasına yatacak. Özel bir hastanede çalışan Aykanat, aynı zamanda ENKADER Engelli Kadınlar Derneği’nin de başkanlığını yapıyor. Henüz daha 4 yaşındayken rahatsızlanıp serebral palsi hastalığına yakalanan genç kadın yıllardır hastalığıyla mücadele ederken, aynı zamanda da günlük hayatına devam ediyor. Hastalığı hakkında konuşan genç kadın, bugünlerde anne olmak için geçireceği ameliyata hazırlanıyor.

Canan Aykanat, "Hastalığımın teşhisi 4 yaşındayken koyuldu. Hastalığımın ismiserebral palsi, ama distoni olarak geçiyor. Yani bütün vücudumda kasılmalar var. İlk 4 yaşındayken boyun bölgemde başladı, daha sonra bütün vücudumda ilerledi. Eskiden konuşamıyordum. Konuştuğumda ne dediğim anlaşılmıyordu. Çeşitli tedaviler görmüştüm önceki yıllarda, ama çok etkili olmadığı gibi hastalığım ilerlemeye devam etti. 2017’de bir ameliyat geçirdim ve o ameliyat ile hastalığımın ilerlemesi durduruldu. O ameliyatla derin beyin simülatörü yani beyin pili takıldı. Bu pilin takılmasında yaş sınırı vardır. 50-55 aralıkları. Bu sebeple de Türkiye’de ilk genç hasta olarak bana takılmış oldu" dedi.

Anne olmak için karnındaki pilin bulunduğu yerden alınarak göğüs bölgesinde bir yere takılması için ameliyat olacağını söyleyen genç kadın, hamile kalırsa dünyada beyin pili takılı olarak doğum yapan ilk kadın olacağını söyledi. Aykanat, "Pil daha önce göğsüme takılmıştı, sonra orada durmayınca karnıma aldılar, fakat anne olmak istediğim için şimdi yakın zamanda gerçekleştireceğim operasyonla karnımdan alınıp kalbime doğru bir yere takılacak. Eğer nasip kısmet olursa bu işlemden sonra gebe kalırsam bu da dünyada bir ilk olacak. Çünkü böyle benim gibi beyin pili takılı olan hastalarda gebelik oranı hiç yokmuş. Ben de dünyada bir ilk olacağım inşallah" diye konuştu.

Ameliyat öncesi yaşadığı heyecanı anlatan genç kadın, anne olmanın her kadının hakkı olduğunu belirterek, "Anne olmak her kadının hakkı biliyorsunuz. Engelli olunca daha farklı gözle bakılıyor hatta zorlukları da olabiliyor aman zaman ama engelli olmak anne olmaya bir engel değildir hiçbir zaman. Ben de anne olmak için bu operasyonu geçireceğim. Şimdilik her şey yolunda ve bu operasyon da hayırlısıyla atlatırsam her şeyin daha da güzel olacağına inanıyorum inşallah” dedi.

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen birçok kadına örnek olacak bir hayatı olan Canan Aykanat, kendisi gibi rahatsızlığı olan kadınlara da seslenmeyi ihmal etmiyor. Aykanat, "Öncelikle kadın olduklarını unutmasınlar. Onlar bir kadın. Fiziki deformasyonları olsa bile ilk önce bir kadın olduklarını, bir anne olduklarını hatırlamalılar. Çünkü her şeye rağmen annelik duygusunu yaşamak çok güzel bir şey. Hayata küsmemeleri gerekiyor. Bence her anlamda kadınlıklarını yaşamaları gerekiyor” diye konuştu.