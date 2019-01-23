Özel halk otobüsünün yayalara çarpması

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Gülbahar Ökmen (23), hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Artuklu kara yolunda dün sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 47 H 0243 plakalı özel halk otobüsü, çalıştıkları tekstil fabrikasından evlerine giden kadınlara çarptı. Şemse Sarı'nın (21) hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Gülbahar Ökmen (23) Kızıltepe Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Ökmen, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücünün daha sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu Şemse Sarı (21) ile Gülbahar Ökmen (23) ağır yaralanmış, Sarı, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde gece hayatını kaybetmişti.









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