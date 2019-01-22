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Özel halk otobüsü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

22 Ocak 2019 Salı 23:09
Özel halk otobüsü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Artuklu kara yolunda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 H 0243 plakalı özel halk otobüsü, çalıştıkları tekstil fabrikasından eve gitmek için çıkan Şemse Sarı (21) ile Gülbahar Ökmen'e (23) çarptı.

Kazayı görenler, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sarı ve Ökmen'i Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ökmen'in ise tedavisi sürüyor.

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 23:09
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