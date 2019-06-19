0553 313 94 23

Özel Halk otobüslerinde tek tip kıyafet uygulaması başladı

Yolcu memnuniyetini arttırarak şehir içinde kaliteli ve konforlu taşımacılığın sağlanmasını hedefleyen Nevşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinde görev yapan tüm şoförler için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:09
Özel Halk otobüslerinde tek tip kıyafet uygulaması başladı

Yolcu memnuniyetini arttırarak şehir içinde kaliteli ve konforlu taşımacılığın sağlanmasını hedefleyen Nevşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinde görev yapan tüm şoförler için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirdi.


Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetiminde, şehir merkezindeki 5 ayrı hattaki 74 özel halk otobüsünde görev yapan şoförler için tek tip kıyafet uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında özel halk otobüsü şoförleri bundan böyle beyaz gömlek giyerek yaka kartı takacaklar.


Nevşehir Belediyesi daha öncede, özel halk otobüslerinde, taşımacılığın daha güvenli olarak gerçekleştirilmesinin yanı sıra, otobüslerde yaşanabilecek olumsuzlukların takibi ve önlenmesi açısından ses kayıt özelliğine sahip kamera sistemi bulundurma zorunluluğu getirmişti. Uygulama ile birlikte 3 ayrı kamera ile tüm otobüslerin seferleri kayıt altına alınıyor ve vatandaşlar tarafından yapılacak olan herhangi bir şikâyet üzerine otobüs şoförlerinin yolcularla sağlıklı iletişimi, sefer saatlerine ve güzergâhlara uyup uymadıkları kameralar aracılığıyla inceleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alan'ı darbeden 4 saldırgan cezaevinde
    1. Alan'ı darbeden 4 saldırgan cezaevinde
    2. Erdemli’de asfalt çalışmaları sürüyor
    3. Yağmurun bozduğu yollarda belediye..
    4. Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Primlerden çok..
    5. Helesa şenliklerinde toplanan para 25..
    6. İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı
    7. CHP'lilerin "montaj" iddiaları çürüdü!..
    8. KAEÜ’sinde Lokman Hekim Tıp Tarihi..
    9. Yeni Ford Transit ve Custom modelleri..
    10. Sinop’ta 10 kilogram ağırlığında..
    11. 4 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Başkan Kayda’dan Kaymakam Sağlam’a..
    13. Satınalma gücü paritesi
    14. (Özel) 30 balık adam, kayıp iş adamı..
    15. Araklı'daki sel (1)
    16. “Bu Sülün Osman, CHP’yi de batırır..
    17. Yaz sezonuna özel elbiseler
    18. Manisa’da FETÖ operasyonu
    19. Düzce'deki sağanak
    20. "ABD barışa karşılık toprak prensibini..
    21. Trabzon’da şüpheli ölüm
    22. Gerilim tırmandı! Petrol şirketine..
    23. Terörden aranıyorlardı! Yakayı ele..
    24. Yunusemre Belediyesi ihtiyaç..
    25. Prens William’ın konvoyundan bir araç..
    26. Sendika özgürlüğüne müdahaleler son..
    27. Döviz bürosunda 'Bakın şimdi ne..
    28. Konyaspor’da yabancılar servet kazandı
    29. Levy: “Ekonomileri dekarbonize etmek..
    30. O kentlerde yeni otel yatırımları için..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz