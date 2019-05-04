Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde başkan değişmedi

Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 2 yılda bir yapılan seçimli genel kurulunun bundan sonra 4 yılda bir yapılması kararlaştırılırken, gerçekleştirilen kongrede tek liste seçime giren Başkan Erdoğan Akatmacı üyelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Manisa’da 256 ortağı bulunan Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin genel kurulu Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Konferans Salonunda yapıldı. Genel Kurula Manisa Şoförler ve otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Ticaret İl Müdürü Kenan Kınay, Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve kooperatif ortakları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan teşekkülü gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Başkan Akatmacı 2 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları ve yapacakları çalışmaları anlatmasının ardından kooperatifin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ibra edildi. Kooperatifin 2019 yılı tahmini teklif bütçesi ise 33 milyon 60 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurulda konuşulan bir diğer konu olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin maaşlarının bundan sonra TEFE-TÜFE oranında belirlenmesi talebi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulda bundan önce iki yılda bir yapılan seçimli genel kurulun 4 yılda bir yapılması kararlaştırılırken, 7 kişilik yönetim ve denetleme kurulunun da 5 kişiye düşürülmesi kabul edildi.

Erdoğan Akatmacı başkanlığındaki kooperatifin yönetim kurulunda Erol Ermehan ve Rasim Toğrul yer alırken Denetim Kurulunun asil üyeleri ise Orhan Öz ve Gürcan Aslan’dan oluştu. Kooperatifin yedek yönetim kurulunda Hilmi Çelebi, Ömer Yıldız, Ramazan Şahin, yedek Denetim üyeliklerinde ise Ümit Yıldız, Adnan Koyunca yer aldı.

Gerçekleştirilen genel kurulda kooperatifin kuruluşundan beri yönetimde bulunan ve kendi istekleriyle ayrılan yönetim kurulu üyeleri Naci Murat ve Zeki Arslan’a hizmetlerinden dolayı plaket verildi.