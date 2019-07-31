Özel halk otobüsçüleri yüzde 45 zam istedi

ANKARA (AA) - Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, akaryakıt alımı yapılmadığı için şu anda 180 otobüsün garajda beklediğini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve EGO Genel Müdürlüğü üyelerimize zam ve gelir desteği sağlamazsa, ağustos ayı sonunda tüm otobüslerimiz çalışamaz duruma gelecek." dedi.

Kara, bir grup özel halk otobüsü esnafı ve dernek üyeleri ile Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında zam taleplerini dile getirdi.

Ankara ve ilçelerinde tam bilet fiyatının 2,50 TL, aktarmanın 0,50 TL, öğrenci aktarımının ise 0,25 TL olduğunu ve EGO otobüslerinde kullanılan serbest kartların kendi otobüslerinde de geçerli olduğunu hatırlatan Kurtuluş Kara, "Yaklaşık 2-3 yıldır esnafımız ciddi bir şekilde zarar etmektedir." ifadesini kullandı.

Kara, zam taleplerini daha önce de dile getirdiklerini, İstanbul ve diğer büyükşehirlerde zam yapıldığını ancak Ankara'da yapılmadığını kaydetti.

Öğrenci bilet fiyatlarına 2016'dan beri, tam bilet fiyatlarına ise 2017'den beri zam yapılmadığını ifade eden Kurtuluş Kara, zam taleplerini ise yüzde 45 olarak açıkladı.

Esnafın akaryakıt istasyonlarına borçlu olduğunu öne süren Kara, belediyeden uygun bir çözüm beklediklerini dile getirdi.

Kurtuluş Kara, amaçlarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sıkıştırmak olmadığını da vurgulayarak, "Akaryakıt alımı yapılmadığı için şu an 180 otobüsümüz garajda bekliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve EGO Genel Müdürlüğü üyelerimize zam ve gelir desteği sağlamazsa, ağustos ayı sonunda tüm otobüslerimiz çalışamaz duruma gelecek." diye konuştu.