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Hakkarili dengbejin kaset aşkı

Hakkarili dengbej İsmail Seyranoğlu, gelişen teknolojiyle artık ismi bile anılmayan yaklaşık 300 adet kaseti evinin başköşesinde muhafaza ediyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:45
Hakkarili dengbejin kaset aşkı

Hakkarili dengbej İsmail Seyranoğlu, gelişen teknolojiyle artık ismi bile anılmayan yaklaşık 300 adet kaseti evinin başköşesinde muhafaza ediyor.


Doğu Anadolu geleneğinin ve efsanelerinin bugünkü kuşaklara aktarılmasını sağlayan dengbejlik geleneğini kendi sesi ve yorumuyla yaşatmaya çalışan dengbej İsmail Seyranoğlu, bir zamanlar herkesin evinin başköşesinde olan ama gelişen teknolojiyle neredeyse adı bile anılmayan yaklaşık 300 adet kaseti gözü gibi saklıyor. Evinin bir odasını kültürel motiflerle süsleyerek şark köşesine dönüştüren dengbej Seyranoğlu, gelen misafirlerini bu odada ağırlayarak pille çalışan antika değerindeki teybi ve kasetleriyle müzik ziyafeti veriyor.


Evinin kapılarını İHA muhabirine açan dengbej İsmail Seyranoğlu, Hakkari yöresinde yıllardır dengbejlik yaparak bu geleneği yaşatmaya çalıştığını ifade etti. Atalarından kalma bu kültürü yaşatmaya çalıştığını söyleyen Seyranoğlu, “Hakkari yöresinde yıllardır dengbejlik yapıyorum. Tabi benim anne tarafından gelen bir dengbejliğim var. Nefesim yettikçe bu sanatı icra etmeye çalışıyorum. Bundan sonra Allah’ın izniyle devam ettirmeye çalışacağım. Evimin bir bölümünü dengbejliğe layık bir şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Günümün büyük bölümünü burada geçiriyorum” dedi.



“Bu kasetler eskiden yasaktı”


Kürt dengbej ve sanatçılarına ait olan ve hiçbir siyasi içeriği olmayan kültürel kasetlerin bir zamanlar yasaklı olduğunu anımsatan Seyranoğlu, “Yaklaşık 300’e yakın kaset biriktirdim. En eski kaset 70 yıllık. Bir zamanlar bu kasetler yasak olduğu için dinleyemiyorduk. Ben çocukluğumdan beri bu kasetleri topluyorum ve günde en az yarım saat dinliyorum” ifadelerini kullandı.



“Kasetleri teknolojiye inat muhafaza ediyorum”


Gelişen teknolojiyle kaybolmayla karşı karşıya kalan kasetleri muhafaza etmeye çalıştığını belirten Seyranoğlu, “Günümüzde bu kasetler kalmamış. Çünkü teknoloji çok gelişmiş. Binlerce müzik aleti çıkmış. Flash diskler, CD’ler, bellek kartları ve ismini bilemediğim bir sürü ürün çıkmış. Fakat ben teknoloji ile uğraşmıyorum. Ben sadece bu kasetlerle uğraşıyorum. Çoğu silinmiş olabilir, ama ben yine her şeye rağmen kendi teybimde bu kasetleri dinliyorum. Kasetlerimi bu şekilde muhafaza ediyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Her ne kadar teknoloji gelişmişse de ben bunlarla uğraşmak istiyorum” diye konuştu.


Ulusal veya uluslar arası televizyon kanallarında dengbejlik programları yaparak, bu sanatı sürdürmek istediğini belirten Seyranoğlu, ilgili kişilerden ve televizyon kanallarından kendisine destek verilmesini istedi. Seyranoğlu, “Dengbejlik geleneğine gönül vermiş ilgili kişilerden, ilgili mercilerden ve televizyon kanallarından tek isteğim, elimizden tutsunlar. Bu sanatı veya geleneği lütfen unutmayalım ve yaşatalım. Herhangi bir televizyon kanalında böyle bir program haftada bir veya 15 günde bir olsa, bende halkımıza böyle bir hizmetten mutluluk duyacağım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:45
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