0553 313 94 23

(Özel) Hakkarili besiciler oğlakları meşe dallarıyla besliyor

Hakkari’de kış aylarının uzun sürmesi ve ot stokunun tükenmesine rağmen hayvanlarını hala meralara çıkaramayan besiciler, yeni doğan oğlakları yazın dağlardan topladıkları meşe ağacı yapraklarıyla doyurmaya çalışıyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:15
(Özel) Hakkarili besiciler oğlakları meşe dallarıyla besliyor

Hakkari’de kış aylarının uzun sürmesi ve ot stokunun tükenmesine rağmen hayvanlarını hala meralara çıkaramayan besiciler, yeni doğan oğlakları yazın dağlardan topladıkları meşe ağacı yapraklarıyla doyurmaya çalışıyor.


Hakkari’nin Taşbaşı köyünde hayvancılıkla geçimleri sağlayan besiciler, dağlardan topladıkları meşe dallarındaki yapraklarla yeni doğan keçi yavrularını besliyor. Oğlakların zaman zaman dalların üst kısmında kalan yapraklara ulaşmak için iki ayak üzerine şaha kalkarak yemeye çalışmaları ise renkli görüntülere sahne oluyor. Oğlakların yapraklarını tükettiği dallar ise, tandır için veya kışlık yakacak olarak kullanılıyor.


Köyünde hayvancılıkla uğraşan Fatma Kaya isimli kadın, ot stoklarının tükenmesi üzerine atadan kalma sistemle yeni doğan oğlakları doyurmaya çalıştıklarını söyledi. Kaya, “Köyde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Sonbahar aylarında dağlardan topladığımız meşe dallarındaki yaprakları kışın yeni doğan oğlaklara ve kuzulara yediriyoruz. Kış uzun geçti. Hayvanlarımızı meralara çıkaramıyoruz. Dağlarda halen yığınla kar var. Elimizde hayvanlara verecek otumuz kalmadı. Bizlerde yeni doğan hayvanlarımızı atadan kalma kültürle doyurmaya çalışıyoruz. Tıpkı bir bebeği besler gibi kış boyunca yeni doğan oğlakları ellerimizle besliyoruz” diye konuştu.


Köyde kuzu çobanlığı yapan Hamza Erçağ ise, Taşbaşı köyünde atadan kalma kültürle hayvancılık yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, tek geçim kaynaklarının da hayvancılık olduğunu söyledi. Erçağ, “Taşbaşı köyünde kuzu ve oğlak çobanlığı yapıyorum. Sonbahar aylarında dağlardan topladığımız meşe ağacı dallarını budayarak sırtımızda köye taşıyoruz. Meşe dallarını ağılın bir köşesinde istifliyoruz. Kışın kuzulama dönemi sonrasında sütten kesilmek üzere olan hayvanlara yediriyoruz. Bu yapraklarla kuzular ve oğlaklar daha çabuk gelişip büyüyor. Atalarımızdan kalma bir hayvancılık kültürüdür” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:15
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta kıyafetli belediye başkanı denetim yaptı
    1. Zabıta kıyafetli belediye başkanı..
    2. Jandarma ekipleri gece gündüz balık..
    3. Başkan Özcan’dan spora destek
    4. Nişanlısıyla tartıştı kendini göle attı
    5. ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2..
    6. Maden ocağında traktör devrildi: 1..
    7. Van’da helikopter destekli trafik..
    8. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri..
    9. Karla kaplı yollar hızla açılıyor
    10. Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’..
    11. Akit yazdı çocuk haczinde araç rantına..
    12. Edirne'de uyuşturucu operasyonu
    13. Elektrik kesintileri nedeniyle onlarca..
    14. İtfaiye Müdürü Keskin’den örnek..
    15. Başkan Arı’dan gece mesaisi
    16. (Özel) Hakkarili besiciler oğlakları..
    17. Vali Akbıyık’tan ‘1 Mayıs Emek ve..
    18. TATSO heyetinden TOBB Başkanı..
    19. DÜZELTME1 Mayıs 2019 "GÜNDEM"i sehven..
    20. Beşiktaş’ta 1 Mayıs için yoğun..
    21. Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü
    22. Mut’ta hırsız operasyonu
    23. Sultangazi’de Geleneksel Halk Oyunları..
    24. "Başak timi" patates tarlasında nöbet..
    25. Yurtta hava durumu
    26. Mersin’de kızıyla yürüyen Lübnan’lı..
    27. Başkanlardan Genelkurmay Başkanı..
    28. İstanbul'da MİT ve polisten ortak..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mayıs 2019
    30. Soylu'dan 1 Mayıs mesajı
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı
    Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı