(Özel) Hakkarili besiciler oğlakları meşe dallarıyla besliyor

Hakkari’de kış aylarının uzun sürmesi ve ot stokunun tükenmesine rağmen hayvanlarını hala meralara çıkaramayan besiciler, yeni doğan oğlakları yazın dağlardan topladıkları meşe ağacı yapraklarıyla doyurmaya çalışıyor.

Hakkari’nin Taşbaşı köyünde hayvancılıkla geçimleri sağlayan besiciler, dağlardan topladıkları meşe dallarındaki yapraklarla yeni doğan keçi yavrularını besliyor. Oğlakların zaman zaman dalların üst kısmında kalan yapraklara ulaşmak için iki ayak üzerine şaha kalkarak yemeye çalışmaları ise renkli görüntülere sahne oluyor. Oğlakların yapraklarını tükettiği dallar ise, tandır için veya kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

Köyünde hayvancılıkla uğraşan Fatma Kaya isimli kadın, ot stoklarının tükenmesi üzerine atadan kalma sistemle yeni doğan oğlakları doyurmaya çalıştıklarını söyledi. Kaya, “Köyde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Sonbahar aylarında dağlardan topladığımız meşe dallarındaki yaprakları kışın yeni doğan oğlaklara ve kuzulara yediriyoruz. Kış uzun geçti. Hayvanlarımızı meralara çıkaramıyoruz. Dağlarda halen yığınla kar var. Elimizde hayvanlara verecek otumuz kalmadı. Bizlerde yeni doğan hayvanlarımızı atadan kalma kültürle doyurmaya çalışıyoruz. Tıpkı bir bebeği besler gibi kış boyunca yeni doğan oğlakları ellerimizle besliyoruz” diye konuştu.

Köyde kuzu çobanlığı yapan Hamza Erçağ ise, Taşbaşı köyünde atadan kalma kültürle hayvancılık yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, tek geçim kaynaklarının da hayvancılık olduğunu söyledi. Erçağ, “Taşbaşı köyünde kuzu ve oğlak çobanlığı yapıyorum. Sonbahar aylarında dağlardan topladığımız meşe ağacı dallarını budayarak sırtımızda köye taşıyoruz. Meşe dallarını ağılın bir köşesinde istifliyoruz. Kışın kuzulama dönemi sonrasında sütten kesilmek üzere olan hayvanlara yediriyoruz. Bu yapraklarla kuzular ve oğlaklar daha çabuk gelişip büyüyor. Atalarımızdan kalma bir hayvancılık kültürüdür” dedi.