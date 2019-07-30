0553 313 94 23

(Özel haber) Yükümlüler Van Gölü sahilini temizledi

Van’ın Tuşba Belediyesi ile Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Çevremizi temiz tutalım’ projesi kapsamında yükümlüler Van Gölü sahilini temizledi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:01
(Özel haber) Yükümlüler Van Gölü sahilini temizledi

Van’ın Tuşba Belediyesi ile Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Çevremizi temiz tutalım’ projesi kapsamında yükümlüler Van Gölü sahilini temizledi.


Tuşba Belediyesi ile Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, temiz bir çevre için bir araya geldi. ‘Çevremizi temiz tutalım’ projesi kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tek mavi bayraklı plajına sahip Van Gölü sahilindeki Ayanıs Halk Plajı, 40 yükümlünün katılımı ile temizlendi.


Ayanıs Halk Plajı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, bir hafta önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüklerini ifade ederek, görüşmenin ardından böyle bir etkinliğe karar verdiklerini söyledi. Amaçlarının Van Gölü sahilini çöplerden arındırmak olduğunu vurgulayan Yertürk, “Bugün 60 kişilik bir ekiple Ayanıs sahilinden Mollakasım’a kadar yaklaşık 15 kilometrelik bir alanı temizleyeceğiz. Evsel atık olan her şeyi alıp araçlarımıza yükleyeceğiz ve çöp depolama merkezine götüreceğiz” dedi.


Van Gölü’nün kirletilmemesi noktasında vatandaşlara uyarılarda da bulunan Yertürk, “Özellikle cumartesi ve pazar günleri sahillere akın eden vatandaşlar, çöplerini yerde bırakıp gidiyorlar. Sahilleri kirletiyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Belediye olarak her tarafa çöp bidonları bırakmışız. Vatandaşlarımızın çöplerini poşetleyerek çöp bidonlarına bırakması bizleri mutlu edecektir. Ben bu konuda tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyor, bu etkinliğimize verdiği desteklerden dolayı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Van Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Erkan Yıldırım ise mevsim itibari ile Van ve çevresinin yoğun talep gösterdiği Ayanıs Halk Plajı’nda vatandaşların aileleriyle birlikte temiz ve hijyenik koşullarda Van Gölü’nden faydalanmalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini vurgulayarak, “Van Gölümüzü temiz tutmak kapsamında bir farkındalık oluşturmak, aynı zamanda yükümlülerimizin de çevre temizliği duyarlılığını arttırmak için buraya geldik. Bugün bu etkinliğimiz burada sınırlı kalmayacak ve başka sahillerimizin temizlenmesiyle devam edecektir. Ben bu anlamda bizlere destek sağlayan Tuşba Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Fadıloğlu, ŞSM’deki kursiyerleri ziyaret etti
    1. Başkan Fadıloğlu, ŞSM’deki..
    2. Yaz spor okullarıyla yeni sporcular..
    3. Yün çuvalları içerisinde 17 kilo eroin..
    4. Manavgat’ta otomobil ile motosiklet..
    5. Bosna Hersek ilk hac kafilesini uğurladı
    6. Gelin gittiği köyde süt işletmesi kurdu
    7. Çiftçi kadınlar doku kültürü..
    8. CHP'de kazan kaynadı! Partililer Kemal..
    9. FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı..
    10. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    11. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren..
    12. Suriyeli kanaat önderlerinden ve..
    13. Yardıma gittikleri ayının saldırısıyla..
    14. 36 millik Çanakkale Boğazı’nı 8 saatte..
    15. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    16. Almanya’da yüzbinlerce kişi sokaklarda..
    17. Genç paralimpik sporcuların hedefi..
    18. Konya Valiliğinden Beyşehir’deki..
    19. Birol Aydın, özel sporcuların..
    20. Diyarbakır'da polis merkezine..
    21. 330 kişilik kontenjana bin 403 aday..
    22. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    23. Su diye peynir mayası içen küçük Miray..
    24. Kuşadası’na iki yeni içme suyu kuyusu
    25. Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli..
    26. Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
    27. Merkez bankalarının rezervlerinde..
    28. Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya..
    29. Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete..
    30. TEB'den kredi kampanyası
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması