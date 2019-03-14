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(Özel Haber) Van Gogh’un ünlü resimlerini erişte, mercimek ve nohut kullanarak kopyalıyorlar

Denizli’de girdikleri yetenek sınavlarında başarılı olan ve resim konusunda ‘özel çocuklar’ diye adlandırılan minikler, peçete, nohut, erişte ve mercimek gibi ürünleri becerileri sayesinde boya ile buluşturup tuval üzerinde birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

14 Mart 2019 Perşembe 13:24
(Özel Haber) Van Gogh’un ünlü resimlerini erişte, mercimek ve nohut kullanarak kopyalıyorlar

Denizli’de girdikleri yetenek sınavlarında başarılı olan ve resim konusunda ‘özel çocuklar’ diye adlandırılan minikler, peçete, nohut, erişte ve mercimek gibi ürünleri becerileri sayesinde boya ile buluşturup tuval üzerinde birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.


Ülker Yürükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, Denizli Valisi Hasan Karahanoğlu ve protokol üyelerinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Merkezefendi ilçesinde açılışı gerçekleştirilen merkeze gelen ve müzik, resim, kodlama ve fen alanında özel yetenekli çocuklar ise ortaya çıkardıkları eserlerle adeta kendilerine hayran bıraktı.


Merkezde bulunan ve 9 yaş üstü çocukların eğitim aldığı Görsel Sanat Atölyesi’nde peçete, nohut, fasulye, mercimek ve erişte gibi ürünler kullanılarak yapılan resim ve boyalı eserler ise açılışa katılanlardan tam not aldı. Çocukların özellikle yiyecekleri kullanarak ünlü ressam Vincent Van Gogh’un eserlerinin birebir kopyalarını yaptıkları gözlendi. Çocukların tuval ya da resim kağıdı üzerine erişte, mercimek ve nohudu çeşitli yapıştırıcılar ya da silikon yardımı ile yapıştırdıkları ardından bunları uygun renklere boyadıkları gözlendi.



"Çocuklarımız resim konusunda özel çocuklar"


Atölye öğretmenlerinden Nedriye Toğan, eserlerin ortaya çıkmasına çocukların hayal güçlerinin büyük etkisinin olduğunu ifade etti. Çocukların resim konusunda özel yetenekli çocuklar olduğunu hatırlatan Toğan, "Biz farklı teknikleri deniyoruz öğrencilerimizle. Mesela peçeteleri ıslatıp bir hafta bekletip daha sonra onu sıkıp tutkal ve un ile karıştırıp bir hamur haline getiriyoruz. Böylelikle çocuklar hamuru elleyerek beceri kazanıyorlar ve parmaklarını geliştiriyorlar. Bunların hepsi hayal gücü ile yapılan çalışmalar. Nohut, erişte, mercimek gibi ürünler kullanılıp Vincent Van Gogh’un eserlerinin benzerini formuna göre malzemeleri kullanıp yapıştırıp daha sonra renk tonuna göre boyuyorlar. Çocuklarımız resim konusunda özel çocuklar ve tanımlama sınavına girip başarı gösterip buraya geliyorlar" diye konuştu.


Çocuklar ise ortaya çıkardıkları eserleri büyük bir heyecanla İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.


Öte yandan, açılış törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu ile ilçe Kaymakamları da katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:24
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