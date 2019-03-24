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Uşak’ta yaşanan aile dramı yürekleri sızlattı

Uşak’ta 28 yaşındaki kadın geçirdiği trafik kazasının ardından 8 aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.

24 Mart 2019 Pazar 12:03
Uşak’ta yaşanan aile dramı yürekleri sızlattı

Uşak’ta 28 yaşındaki kadın geçirdiği trafik kazasının ardından 8 aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Kızını görmeye giderken kaza geçiren anne ise engelli oğluna tutunarak hayatta kalmaya çalışıyor. Yaşanan aile dramı görenlerin yüreklerini sızlatıyor.


Uşak’ta yaşayan Bedia Demir (49) isimli kadın ve ailesinin 8 ayda başından geçen olaylar büyük üzüntüye sebep oldu. Eşinden yaklaşık 15 yıl önce boşanan Bedia Demir, kızı Sevda ve ağır engelli oğlu ile birlikte yaşarken 26 Ağustos 2018 tarihinde kızı Sevda’nın geçirdiği trafik kazası sonrası çileye dönüşen hayatında yeni bir dönem başladı.



8 aydır sadece gözlerini açıyor


28 yaşındaki Sevda geçirdiği kaza sonrası yaklaşık 4 ay yoğun bakımda kaldı. Halen Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif serviste tedavi gören Sevda’nın tek yapabildiği gözlerini açabilmek. Bunun haricinde hareket etme, konuşma, duyma gibi hayati fonksiyonları henüz çalışmıyor. Sevda’nın geçirdiği ağır kaza sonrası kafatasının bir kısmı alınarak karın bölgesine yerleştirildi. 14 Aralık 2018 günü ise yoğun bakımdaki kızını ziyarete giden anne Bedia Demir dönüş yolunda bir otomobilin çarpması neticesi ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırıldı.



Anne hala yürüyemiyor


Yaklaşık 3 ay yoğun bakım ve tedavi süreci sonrası kırılan ayaklarının ve vücudunun hasar gören yerlerinin iyileşmesini bekleyen anne halen yürüyemiyor. Taburcu edildikten sonra kardeşinin evinde hayata tutunmaya çalışıyor. Anne Bedia Demir’in geçirdiği kaza sonrası evde yalnız kalan 25 yaşındaki ağır engelli oğluna ise devlet sahip çıkarak bakım ve masrafları karşılayıp koruma altına aldı. Bu yaşanan acı olayların ardından anne Bedia Demir erkek kardeşinin bodrum katında bulunan evin bir odasında hayat mücadelesini sürdürmeye çalışıyor. Ağır engelli oğluna bağlanan maaşla yıllardır hayatını sürdüren Bedia Demir oğlunun devlet korumasına alınmasının ardından bir gelirinin kalmadığını belirterek, hayırsever ve devlet büyüklerinden yardım beklediğini söyledi.



Yardım bekliyorlar


Acılı anne hastanede yatan kızına bakıcı tuttuklarını artık geliri olmadığı için ödeme yapamadığını ve kızının da hastaneden çıkarılarak evde tedavisinin sürmesi gerektiğini duyunca dünyası bir kez daha başına yıkıldı.


Halen yatağa mahkum yaşayan anne Bedia Demir İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bir an önce iyileşip çocuklarına kendi bakmak istediğini ifade ederek şunları söyledi:


“Kızım kaza geçirdikten sonra aylarca yoğun bakımda ve hastanede kaldı. 14 Aralık günü kızımı hastanede ziyaret ettim. Hastaneden çıkıp ameliyat günleri gelinceye kadar kalacağımız doğalgazlı bir ev tutmak için giderken bana da araba çarptı. Bende baya kötü şekilde hastaneye kaldırılmışım. Bir şekilde hayatta kaldım. Sonra kızımla ben ayrı hastanelerde her şeyden habersiz yoğun bakımlarda yatarken kendime geldiğimde, engelli oğlumun devletin korumasına alındığını öğrendim. Çok zor günler geçiriyoruz. Benim ayaklarım tutmuyor, yatağa mahkum kaldım. Evlatlarımın biri hastanede, biri yurtta göremiyorum. Kızıma hastanede bakıcı tuttuk, zorda olsa kardeşlerim desteği ile ödüyorum. Şimdi de hastaneden çıkarılması gerekiyormuş. Ben daha kendime bakamıyorum. Kızıma nasıl bakacağım. Devlet büyüklerimden kızımın daha ileri bir hastanede tedavisi için yardım bekliyorum. Kendim bir an önce iyileşip evlatlarıma bakmak istiyorum. Allah rızası için hayırsever vatandaşlardan ve devlet büyüklerimden yardım eli bekliyorum. Evinde kaldığım kardeşimde işten çıkarıldı. Onlara da yük oluyorum.”


Bedia Demir’e en çok yardım eden yeğeni Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde okuyan Recep Kara da, “Halamın kızı büyük kaza geçirdi, arkasından halam kendisi kaza geçerdi. Çok şükür hayattalar, biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Fakat maddi ve diğer imkanlarımız kısıtlı olduğu için bir yere kadar yetebiliyoruz. Birçok resmi yere başvuru yapıldı. Fakat olumlu sonuç alınmadı. Kendisi de şimdi bu durumda bizimde elimizden pek bir şey gelmiyor. İnsanların yardımlarını bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:03
  1. doğa

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