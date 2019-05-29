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(Özel Haber) Türkiye’nin en genç DJ’i 11 yaşında

Müzik sektörünün gelişmesiyle birlikte DJ’lik de aranan meslekler arasına girdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:04
(Özel Haber) Türkiye’nin en genç DJ’i 11 yaşında

Müzik sektörünün gelişmesiyle birlikte DJ’lik de aranan meslekler arasına girdi. Babasının ofisinde 2016 yılında tanıştığı DJ setine tutku ile bağlanan 11 yaşındaki Yusuf Erdem, aldığı eğitimle Türkiye’nin en genç DJ’i oldu.


DJ’liği gerçek manasıyla meslek olarak yapanların yanı sıra hobi olarak yapanların da sayısı giderek artıyor. Türkiye’de DJ’lik henüz bir meslek dalı olarak algılanmasa da özellikle son yıllarda popüleritesi artan yüksek getirisi olan kazançlı bir iş kapısı oldu. 2016 yılında babasının ofisinde tanıştığı DJ setine bağlanan ve o tarihten sonra babasına DJ’lik eğitimi almak için sürekli baskı yapan Yusuf Erdem de, 11 yaşında Türkiye’nin en genç DJ’i oldu.


Eğitim aldığı kurumdan hocası Gökhan Koşar’a çok şey borçlu olduğunu ifade eden Yusuf, “Gökhan hocam burada her şeyimle ilgilendi, bana çok yardımcı oldu. Ders saatlerimi okul saatlerimle çakışmayacak şekilde ayarladı. Bu süreçte eğitimim hiç aksamadı, geriye ders çalışacağım çok vaktim kaldı” dedi.


Örnek aldığı DJ’ler arasında İlkay Şencan ve Mahmut Oral’ın olduğunu söyleyen Yusuf, en sevdiği parçanınsa İlkah Şencan’ın ‘What you Want’ isimli şarkısı olduğunu belirtti. Öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek herkese DJ’liği tavsiye eden Yusuf, okul arkadaşlarının da kendisini tebrik ettiğini ve bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.



“Biz Yusuf’a her zaman destek olacağız”


Oğlunun DJ’liğe nasıl başladığını anlatan baba Semih Erdem, “Yusuf’un 2016 yılından bu yana DJ’liğe hevesi var. Bir arkadaşımın DJ seti vardı, ofisimizde onu gördü, çaldı. O zamandan sonra sürekli beni sıkıştırıyordu, ‘Baba, ben bunun eğitimini almak istiyorum, bana DJ seti al’ diye. Sonunda biz buranın iyi bir eğitim kurumu olduğunu öğrendik, büyük bir hevesle oğlumuzu getirdik. Oğlum da bu işi büyük bir hevesle yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.


Yusuf’un okulda da bateri kursuna gittiğini söyleyen anne Serpil Erdem ise, “Okuluyla birlikte müzik kariyerini de ilerletmek istiyor. Okulda da bateri kursuna gidiyor. Biz de Yusuf’a devam etmesi konusunda destek olacağız. Gelecekteki mesleğine henüz karar vermedi, şu sıralar kararları çok değişiyor. Konservatuarı da istiyor, başka şeyler de söylüyor. Ne isterse, nereye yönlenmek isterse biz destek olacağız” şeklinde konuştu.



“DJ olmak isterseniz DJ olursunuz”


DJ Academy & Agency prodüktörü İlkay Şencan, “Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Prodüktörüm. DJ olmak istiyorsanız zaten buna karar vermişsiniz demektir. DJ olmak isterseniz DJ olursunuz. Bu işin bir DJ’lik bir de müzik üretimi kısmı var. DJ’lik parçaları sahnede programda çalmaktır. Bir de prodüktörlük kısmı var. Parçaların yapım aşaması. ‘DJ olmak isteyen biri hangi yollardan geçmeli’ diye sorarsanız bir defa bu işi profesyonellerden öğrenmeli. Bunun yanı sıra çok müzik dinliyor olmalı. DJ’lerin çaldığı tarzda müziklere de ilgisi olmalı. Zaten genelde böyle başlar. Önce elektronik müziğe ilgi duyarsınız, sonra ‘Ben niye çalmıyorum’ dersiniz. En son aşamada da eğitimini alırsınız. DJ’liğin yaşla veya konumla bir alakası yok. 45 yaşında öğrencimiz de var bizim. Müzik gönül işidir. Yusuf bizim için bir ilk” dedi.



“Kendi hayal ettiği müziği yapsın”


Yusuf’un DJ’lik eğitiminde önemli payı olan DJ Academy & Agency öğretmenlerinden Gökhan Koşar, “Yusuf çok başarılı bir öğrenci. Buraya kayıt olmadan önce onu ufak bir teste tabi tuttuk. Babasıyla ilk konuştuğumuzda, oğlunun çok yetenekli olduğunu ve müziğe çok duyarlı olduğundan bahsetti. Biz de Yusuf’a burada ufak bir test yaptık. Yaptığımız testten başarılı bir şekilde ayrıldı ve buraya kayıt aşamasında biz de onun kadar hevesliydik. Okulda bateri çalması da onu burada daha başarılı yaptı. Ritim saymayı biliyor çünkü. Biz, Yusuf’a burada DJ’liğin tüm temel özelliğini ve bütün teknik özelliklerini gösterdik. Kullanmış olduğumuz ekipmanların tanıtımını da yaptık. Yusuf’la tanıştığımız ilk günden bu yana kendisini belli bir seviyeye getirdiğimize inanıyoruz. Standart bir eğitim politikamız var; genç ya da yaşlı olarak bir ayrım gözetmiyoruz. Vermiş olduğumuz müfredata göre öğrencilerimize eğitim uyguluyoruz. Bu eğitimlerin doğru olduğunu düşünüyoruz ki 20 tane öğrenci mezun ettik şimdiye kadar. Hala da aşırı derecede talep alıyoruz. Yusuf’un bundan sonraki hedefi, kendi hayal ettiği müziği kendi yaratması olmalıdır" diye konuştu.


Türkiye’nin en genç DJ’i olma unvanına sahip olan 11 yaşındaki Yusuf Erdem, gösterdiği canlı performansın ardından öğretmeni Gökhan Koşar’dan mezuniyet sertifikasını aldı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:04
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