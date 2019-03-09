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(Özel haber) Tıp Fakültesi öğrencisinden yaralıya hayat kurtaran müdahale

Denizli’de motosikletiyle otomobile çarpan ve ağır yaralanan üniversite öğrencisinin yardımına, aynı üniversitede tıp okuyan başka bir öğrenci koştu.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:33
(Özel haber) Tıp Fakültesi öğrencisinden yaralıya hayat kurtaran müdahale

Denizli’de motosikletiyle otomobile çarpan ve ağır yaralanan üniversite öğrencisinin yardımına, aynı üniversitede tıp okuyan başka bir öğrenci koştu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, yemek yerken tesadüfen kazıyı duyan ve koşarak kaza yerine varan tıp fakültesi öğrencisi yaralıya bir doktor bilinciyle müdahale etti.


Kaza, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi Hasan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya Huz yönetimindeki 07 SFD 52 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan ve caddeden sokağa girmek üzere olan Cüneyt Z. idaresindeki 34 PG 3100 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ziya Huz, motosikletten fırlayarak ağır yaralandı.



İlk müdahale tesadüfen gelen Tıp Fakültesi öğrencisinden


PAÜ Sanat Tarihi bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Huz’un yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. Kazayı yemek yediği restoranda duyan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi sn sınıf öğrencisi Sait Ongun, koşarak yaralının yanına gitti ve ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıyla yakından ilgilenen ve kaza sonrası yapılması gerekenleri bilinçli bir şekilde uygulayan Ongun, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra restorana dönerek stetoskopunu alıp yaralının kalp atışlarını kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti, Ongun o sırada da yaralının yanından bir an olsun ayrılmayarak sağlık ekiplerine yaralının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Tüm yaşananları güvenlik kamerası kaydetti


Kaza anı ve yaralıya ilk müdahaleyi yapan Ongun’un olay yerine koşması restoranın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobilin cadde üzerinden sokağa dönmek istemesi ve sonrasında motorun otomobile çarpması görülüyor. Görüntülerde ardından Tıp Fakültesi öğrencisi Ongun’un yaralının yanına koştuğu, ilk müdahalenin ardından stetoskopunu almak için tekrar restorana geldiği ve ardından tekrar koşarak yaralının yanına gittiği görülüyor.



Yaralının durumu ağır


Yaralı Huz, Ongun ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından PAÜ Hastanesine kaldırıldı. Huz’un bacak ve kollarında kırıkların olduğu, hayati riskinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



"Kazayı tesadüfen duydum, geldim, müdahale ettim"


Yaralı Huz’a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ve tesadüfen yaşanan kazanın yakınında bulunan PAÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Said Ongun, bir doktor bilinci olarak olay yerine gittiğini söyledi. İlk baktığında hastanın durumunun kötü olduğunu ve hayati bulgularını kontrol ettiğini aktaran Ongun, bu tür trafik kazalarında bilinçsiz yaklaşımların hastaları hayatından edebilecek derecede önemli olduğunu aktardı. Ongun, "Böyle kazalarda omurga düzlemeni korumak çok önemli. Halkımız bu konuda çok bilinçsiz, hastayı düz bir konuma getirmeye çalışıyorlar bu çok yanlış bir şey. Hastanın bulunduğu pozisyonda sabit tutulması gerekiyor, ben de onu yaptım. Stetoskopumu da alıp geldim kalp sesini dinledim" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:33
  1. sanat

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