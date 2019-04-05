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(Özel Haber) Telef olan ineğinin başında feryat eden kadın ‘acı ve çaresizliğin’ yüzü oldu

Denizli’de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında saatlerce gözyaşı döken 70 yaşındaki kadın sosyal medyada adeta ‘acının ve çaresizliğin fotoğrafı’ oldu.

05 Nisan 2019 Cuma 12:47
(Özel Haber) Telef olan ineğinin başında feryat eden kadın ‘acı ve çaresizliğin’ yüzü oldu

Denizli’de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında saatlerce gözyaşı döken 70 yaşındaki kadın sosyal medyada adeta ‘acının ve çaresizliğin fotoğrafı’ oldu. Tek geçim kaynağı olan ve çocuğu gibi sevdiği ineğinin telef olmasının ardından buzağısının da yetim kaldığını söyleyen yaşlı kadın kendine uzanacak bir yardım elini bekliyor.


Olay, Merkezezefendi ilçesi Altındere mahallesinde yaşandı. Köyde tek başına yaşayan ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın (SYDV) kendine bağladığı yaşlılık maaş ve 2 ineği sayesinde geçimini sağlayan 70 yaşındaki Sabiha Özel, dün ölen ineğinin arkasından halen gözyaşı döküyor. Mahallede ahırının yanındaki tek göz odada tek başına yaşamını idame ettirmeye çalışan Özel’in dün 2 ineğinden birisi otlamak için yayıldığı bölgede uçurumdan düşerek telef oldu. ‘Sarıkız’ ismini verdiği ineğinin uçurumdan düştükten sonra kanlar içinde kalması sonrası başına oturarak gözyaşı döküp, feryat eden ve çevresindekilerden yardım isteyen yaşlı kadın ineğinin 5-10 dakika içerisinde can verdiği o anları çaresizlik içinde izledi. O sırada yoldan geçen bir şahıs ise kadının çaresizce ineğinin başında oturduğu o anı fotoğraflayarak sosyal medyadaki Denizli Trafik Yaşam grubunda paylaştı. Birkaç dakika içinde adeta ‘acı ve çaresizliğin’ yüzü olan Özel, ineğinin telef olurken yaşadıklarını ve sonrasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ağlayarak anlattı.



"Hayvan oradan bir anda aşağı düştü"


Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından ağlamaya başladığını ve acısına hakim olamadığını dile getiren Özel, ineğinin ölümü ile birlikte hem giden ekmek parasına hem de buzağısının yetim kaldığına üzüldüğünü söyledi. Özel, "İneğimi bahçe kenarında yaydım geliyordum, akşam üstü hayvanları birlikte yaydığım muhtarın anasından ayrıldım, dönmek için yola çıktım. Ben arkadan geliyordum inek önden gidiyordu ve aniden yiyecek bulmak için uçurumun oraya gitti. Hayvan oradan bir anda aşağı düştü. Diğer hayvanı bıraktım aşağı indim. Ayakları ve boynuzu kırılmış, kan içinde kalmış gördüm. Ağladım, ağladım ama yok çarem. Tek geçim kaynağım onlardı, bir şeyim yok. 3 ayda bir devlet para veriyordu onunla da yem alıyordum" dedi.



‘Sana bir inek alınsın mı?’ sorusuna alçakgönüllü yanıt


Gözü yaşlı kadın ineğinin telef olmasına en çok buzağısı anasız, yetim kaldığı için de üzüldüğünü anımsatarak, ‘sana bir inek alınsın mı?’ sorusuna ise büyük bir alçakgönüllük ile ‘siz bilirsiniz‘ yanıtını verdi. Buzağıya nasıl bakacağını da kara kara düşündüğünü aktaran Özel, "İneğimin öldüğüne çok üzüldüm. İneğim sarı altın gibiydi, çok seviyordum. Bu kır ineği, sütü yoğurdu fazla yoktu ama çok sağmıyordum ben de. Buzağı da annesiz kaldı. Anasız, yetim yavrular gibi kaldı. Ona nasıl bakacağım bilmiyorum, diğer inekler de onu hayatta ellettirmez" ifadelerini kullandı.


Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri ile kardeşleri çocuğu ve eşi olmayan, dünden bu yana da sürekli gözyaşı döken yaşlı kadını teselli etmeye çalışıyor.



"Hayırseverler grubun çağrısına kulak verdi"


Acılı kadının sosyal medyada fotoğrafının paylaşılması üzerine sosyal paylaşım sitesi Denizli Trafik Yaşam grubu yöneticileri ve üyeleri kadına bir inek alınması için harekete geçti. Kadın için yardım kampanyası başlatan grubun çağrısına hayırseverler kulak vererek talihsiz kadına destek vereceklerini duyurdu.


Öte yandan, ineğinin telef olduğu yere İHA muhabirleri ile giden Özel, olayı yine büyük bir üzüntüyle anlattı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:47
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