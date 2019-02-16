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(Özel Haber) Tek eliyle gitar çalan Nuriye salonu salladı

Denizli’de doğuştan sol eli olmayan 11 yaşındaki Nuriye Gürel, gittiği müzik kursunun düzenlediği gecede gitar öğretmeninin kendisi için hazırladığı özel aparatla gitar çalıp hocasıyla birlikte sahne aldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:10
(Özel Haber) Tek eliyle gitar çalan Nuriye salonu salladı

Denizli’de doğuştan sol eli olmayan 11 yaşındaki Nuriye Gürel, gittiği müzik kursunun düzenlediği gecede gitar öğretmeninin kendisi için hazırladığı özel aparatla gitar çalıp hocasıyla birlikte sahne aldı. Salonu sallayan Gürel, toplanan yardımlar sayesinde kendisine alınacak biyonik el ile profesyonel olarak gitar çalmayı hayal ediyor.


Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin 11 yaşındaki kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı. Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel’in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı.



“Salonu salladı”


Aparat sayesinde gitar çalabilen Nuriye, öğretmeninin verdiği eğitimin ardından kurstaki öğrencilerin yeteneklerini sergilediği gecede sahne aldı. Gitarı eline alıp sahneye gelen Gürel, hocasıyla birlikte gitar çalıp şarkılar söyledi. Tüm engelleri aşarak gitarını çalan Gürel, salonu sallayıp izleyiciler tarafından yoğun alkış ve beğeni aldı. Nuriye Gürel şimdi, kendisi için başlatılan kampanya ile alınacak olan biyonik eline kavuşup profesyonel bir şekilde gitar çalarak hayallerini gerçekleştirmek istiyor.



“Bu duyguyu anlatamam, dile gelmez”


Konserin çok heyecanlı olduğunu söyleyen Nuriye Gürel, müzik öğretmeninin sahnede kendisine çok yardım ettiğini belirterek,“O kadar insanın önünde gitar çalmak acayip heyecanlıydı. Konserde hocam bana çok yardım etti. Anlatamam bu duyguyu, dile gelmez. Çok çalıştım o konser için. 3 dersle çıktım ve 3 dersle o kadar şey yaptım” dedi.



“Biyonik el ile daha profesyonel çalacağım”


Gitar çalmayı küçüklükten beri istediğini ancak çalamadığını aktaran Gürel, müzik kursundaki öğretmenini kendisine yardım ettiğini ve gitar çalabilmesi için bir aparat yaptığını ifade ederek, “Bu aparatla gitar çalabiliyorum ama bununla da bir yere kadar. Haluk Levent öncülüğünde başlatılan kampanya ile bana bir biyonik el alınacak, onunla gitarımı en üst düzeyde çalmaya başlayacağım. Biyonik el geldiğinde daha profesyonel olmayı ve daha büyük adımlar atmayı planlıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:10
  1. konser
  2. sergi

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