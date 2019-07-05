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(Özel Haber) Soner Demirtaş: "Tecrübeli bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istiyorum"

2016 Rio Olimpiyatları’nda üçüncü olan ve son Avrupa Oyunları’nda da gümüş madalya alan milli güreşçi Soner Demirtaş, tecrübeli bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda katılıp, altın madalya istediğini söyledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:13
(Özel Haber) Soner Demirtaş: "Tecrübeli bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istiyorum"

2016 Rio Olimpiyatları’nda üçüncü olan ve son Avrupa Oyunları’nda da gümüş madalya alan milli güreşçi Soner Demirtaş, tecrübeli bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda katılıp, altın madalya istediğini söyledi.


Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Azerbaycan’da düzenlenen ilk Avrupa Oyunları’nda da ikinci olduğunu hatırlatan Demirtaş, “İkincisi düzenlenen Avrupa Oyunları’nda da Minsk’te ikinci oldum. Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’a seçilememiştim. Bir form düşüklüğü vardı üzerimde. Bunu normal karşılıyorum. Çünkü üst seviyede bir spor yapıyoruz, sürekli göz önündeyiz ve zirvede kalmak zorundayız. Bu durum bizi zaman zaman zorluyor, yıpratıyor. Şükürler olsun bu form düşüklüğünü üzerimden attım ve 2019 yılında katıldığım ilk yarışımda ikinci olarak ülkeme madalyayla döndüm. Bizim hedefimiz her zaman şampiyon olmak, bunun için çalışıyoruz. Bu yolda bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde, uluslararası arenalarda ay yıldızlı formamızla temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Tecrübeli bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istiyorum”


Bundan sonraki hedeflerinin olimpiyatlarda altın madalya almak olduğunu belirten Demirtaş, “Hedefimizde ekim ayındaki Dünya Şampiyonası var. Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları için sporcu kotası var. İlk 5 sporcu vize alacak, onu başarmak istiyorum. 2016 Rio Olimpiyatları’nda üçüncü olmuştum. Tecrübeli bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istiyorum. Orada bir altın madalya alarak ülkeme ve kariyerime bir olimpiyat şampiyonluğu kazandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:13
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