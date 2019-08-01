(Özel Haber) Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda ölümle dansı Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Ankara’da, çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girmeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Ankara’da, çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girmeye devam ediyor.

Başkent Ankara’da, kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinleyip gönüllerince eğleniyor. Tehlikeli olmasına aldırış etmeden havuza giren çocuklar, etraftaki polislerin ve vatandaşların uyarılarını dikkate almayarak adeta ölümle dans ediyor.

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