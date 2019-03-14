0553 313 94 23

(Özel Haber) Şehri ayağa kaldıran cezaevi firarisi çatıda yakalandı

Denizli’de eşini ve çocuklarını evine görmeye gelen cezaevi firarisi, polis ekiplerinin gelmesi üzerine çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı.

14 Mart 2019 Perşembe 17:06
(Özel Haber) Şehri ayağa kaldıran cezaevi firarisi çatıda yakalandı

Denizli’de eşini ve çocuklarını evine görmeye gelen cezaevi firarisi, polis ekiplerinin gelmesi üzerine çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayınca atlamak istediğini söyleyen şahıs, polisler tarafından ikna edilerek indirildi. Küçük kızın, babasının inmesi için ağlayarak yalvarması ise yürek burktu.


Olay, Menkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1758 Sokak’ta saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, açık cezaevi firarisi olduğu öğrenilen B.K, eşi F.K. ile çocukları B.K, A.K. ve N.K.’yı görmek için ikametine geldi. B.K.’yı bölgede araştıran ve evde olduğunu tespit eden polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Polisi fark eden B.K, kapıdan kaçmaya çalıştı ancak kaçamayacağını anlayınca evinin çatısına çıktı.



Kaçamayacağını anlayınca ‘atlarım’ dedi


Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibinin sevk edildiği olay yerinde ekipler B.K.’yı yakalamak için çatıya çaktı. B.K. bu sırada yan taraftaki evin çatısına geçerek kaçmaya çalıştı. Polislerin her yeri sardığını gören ve kaçamayacağını anlayan B.K. iddiaya göre teslim olmak istemediğini, aksi takdirde çatıdan atlayacağını söyledi.



Polis ikna edip indirdi, kızı yalvardı


Çatıya çıkan polis ekipleri, B.K.’yı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Babasının çatıda olduğunu fark eden A.K, çatıya çıkarak babasının atlamaması için uzun süre ağlayarak yalvardı. B.K. polis ekiplerinin ve kızı A.K.’nın çabaları sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Polis ekipleri B.K.’yı gözaltına alıp ailesiyle görüşmesi için birkaç dakika müsaade etti. B.K. daha sonra ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    1. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    2. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    3. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    4. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    5. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    6. Kabataş'tan seferler başlıyor
    7. Sinop’ta intihar girişimi
    8. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    9. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    10. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    11. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
    12. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
    13. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
    14. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
    15. Yıldırım’da su kesintisi
    16. Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak..
    17. Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’da
    18. Van'da deprem mi oldu son dakika | Van..
    19. Milletvekili Tüfenkci’den ziyaretler
    20. Tüketici Hakem Heyetine gidenlerin..
    21. Başkan Kara’nın 14 Mart Tıp bayramı..
    22. Mavikent Sosyal Tesisi hizmete açıldı
    23. Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
    24. Gürcistan, Ermenilerin Güney Osetya ve..
    25. Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı
    26. Tekirdağ'daki FETÖ'nün TSK'daki kripto..
    27. FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında..
    28. "Tek derdimiz iki canın kurtarılması"
    29. ‘Yapay Zekâ’ bugün tüm yönleri ile ele..
    30. “Kitap Kumbarası’na, bir kitap da..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu