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(Özel Haber) Rengarenk uçurtmalar gökyüzü ile buluştu

Bursa’da binlerce kişinin katıldığı uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:51
(Özel Haber) Rengarenk uçurtmalar gökyüzü ile buluştu

Bursa’da binlerce kişinin katıldığı uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk yüzlerce uçurtma gökyüzünde dalgalanırken, çocuklar kadar büyükler de eski anılarını tazeledi.


Bursa’da birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Erkurt Holding’in, bünyesinde çalışanlarının kaynaşması ve birlik beraberlik duygusunun güçlenmesi amacıyla düzenlediği uçurtma şenliği Gölyazı Zambak Tepe’de gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk uçurtmaların gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, aileler de hafta sonunu doğa ile iç içe, yeşillik alanda bir arada geçirmenin keyfini yaşadı. Çocuklar uçurtmanın nasıl uçacağına dair teknikleri öğrenmek için ailelerinden yardım alırken, yüzlerindeki gülümseme ise ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne serdi.


Anne ve babaların da en az çocuklar kadar eğlendiği şenlikte, uçurtmaların aynı anda havada olması gökyüzünde görsel bir şölene imza attı. Çocukların eğlenmesinin eskisi gibi kolay olmadığını belirten Erkurt Holding Onursal Başkanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, “Çocuklar bugün mahalle aralarında uçurtma uçuramıyor. Sokaklarda uçurtma uçurmaya kalktıklarında ise komşu teyzenin azarını işitiyorsunuz. Mahallenin amcası gelip ‘alın bunu götürün ha kırarım’ diyerek tehdit ediyor. Çocuklar ne yapsınlar. Biz de o çocukların burada bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Buradakilerin büyük bir çoğunluğu belki bizim firma çalışanlarından oluşuyor. Ama bu şenliğin kapısı herkese açıktır” diye konuştu.


Şenliğe renk katan çocuklar, uçurtma uçurmanın çok keyifli olduğunu dile getirdi. Çocuklarına uçurma uçurtmanın püf noktalarını öğretmeye çalışan aileler ise, “Güneşli ve güzel bir pazar gününe renk katmak istedik. Daha önce 2 defa çocuğuma uçurtma almıştım ancak uçurtmak nasip olmamıştı. Bugün ona öğretmeye çalışıyorum. Bizim zamanımızdaki uçurtmalar daha farklıydı” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 09:51
  1. doğa

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