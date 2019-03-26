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Okula gidemeyen deprem çocuklarının yardımına Kızılay koştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.

26 Mart 2019 Salı 10:59
Okula gidemeyen deprem çocuklarının yardımına Kızılay koştu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenenler yine çocuklar oldu. Deprem sebebiyle sınıflarına giremeyen çocukların yardımına ise Türk Kızılay’ı koştu. Çocuklara, kurulan çadırlarda eğitimler veriliyor.


Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yüzlerce evde hasara neden olan 5.5 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede büyük depremin ardından bugüne kadar 800’ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Evleri zarar gören vatandaşlar ise kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Bölgede okullar ise halen tatil.


Okulların tatil olması sebebiyle sınıflarına giremeyen çocuklar için Türk Kızılay’ı ekipleri çeşitli etkinlikler düzenliyor. Depremden en çok etkilenen köylerden olan Ucarı’da, okula gidemeyen çocuklar için faaliyet çadırı kuruldu. Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri ile birlikte çocuklara ilk olarak ilk yardım eğitimi veriliyor. Daha sonra ise çocuklar çeşitli etkinliklerle motive ediliyor.



"300 çocuğumuza eğitim verdik"


20 Mart sabahı yaşanan depremin ardından hemen bölgeye hareket ettiklerini ifade eden Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Atilla Çakabay, "Kızılay ekiplerimiz alanda. İhtiyaç tespitleri yapıldıktan sonra, ailelerin yemek ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Okulların tatil olması sebebiyle, deprem sonrası çocukların travmasını azaltmaya yönelik, depremden korunmaya yönelik bilgilendirme amaçları eğitimlerimiz devam ediyor. Psikologlarımız ile birlikte psikososyal çadırlarımızın içinde çocuklarımızı topladık. Onlara etkinlikler, faaliyetler yaptırmaya başladık. Bugüne kadar 300 çocuğumuza bu eğitimlerimizi verdik. Çocuklarımız burada hayallerini kurdukları resimleri yapıyorlar. Kızılay’ı anlatıyorlar. Bizleri tarif ediyorlar. Onlara yaklaşan, dokunan her materyali ele alarak kağıt üzerine döküyorlar" dedi.


Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmaları ise halen sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:59
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