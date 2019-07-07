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(Özel haber) Murat Yıldırım: "Zor bir süreçten geçeceğiz"

Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcusu Murat Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecekleri için zor bir süreçten geçeceklerini belirterek, "Bu süreci yaşayan takımlar zor durumda kaldılar.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:12
(Özel haber) Murat Yıldırım: "Zor bir süreçten geçeceğiz"

Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcusu Murat Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecekleri için zor bir süreçten geçeceklerini belirterek, "Bu süreci yaşayan takımlar zor durumda kaldılar. Ligden düştüler yada son anda kurtuldular. İnşallah diğer takımların yaşadığını yaşamayız. Umarım ligde de rahat bir şekilde sezon geçiririz" dedi.


Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Düzce’de sürdüren Yeni Malatyaspor’da tecrübeli futbolcu Murat Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Hollanda’da 7 yaşında futbola başladığını belirten Yıldırım, “5 sene sonra Ajax’a seçildim. Orada bir 6 sene futbol hayatım sürdü. Bunun 3 senesi profesyonel olarak geçti. A Takım’da fazla şans bulamadığımdan dolayı Türkiye’den teklifler geldi. İlk başta Samsunspor’da başladım ve orada başladığım için çok mutlu oldum. Çok sevildim ve orada güzel başarılarda elde ettim” diye konuştu.



"Tercih yapacak olsaydım Türkiye’yi seçerdim"


Hem Hollanda hem de Türkiye’nin alt milli takımlarında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, "Her iki milli takımda da oynadım. İlk Türk Milli Takımı ve daha sonra Hollanda Milli Takımı U20’de oynadım. Daha sonra tercih yapmam gerekiyordu ama A Takım için teklif gelmedi. Tercih yapacak olsaydım Türkiye Milli Takımı’nı seçerdim. Burada doğdum ve Türk’üm. Gönül olarak Hollanda’yı tercih edemezdim" şeklinde konuştu.



"İnşallah diğer takımların yaşadığını yaşamayız"


Kamp ve UEFA Avrupa Ligi hakkında görüşlerini belirten Yıldırım, "İlk etabı Malatya’da gerçekleştirdik. Sonra burada Abant’ta çalışmalara devam ediyoruz. Yeni bir hocamız geldi. Sergen hocamızın istekleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Yoğun bir şekilde güzel bir kamp geçiriyoruz. İlk maçımız 25 Temmuz’da ve o yüzden iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hocamızda bizi güzel hazırlıyor. Bizim içinde yeni bir deneyim olacak. Durum şu anda tamamen farklı, uzun süreden sonra tekrar başarıyı elde etmek kolay değil. İnşallah adım adım gidip gruplara kalmayı istiyoruz. Bizim için büyük bir başarı olur, Malatyaspor olarak taraftarı memnun ederiz. Zor bir süreçten geçeceğiz. Bu süreci yaşayan takımlar zor durumda kaldılar. Ligden düştüler yada son anda kurtuldular. Hocamız ve yönetimimiz bunu örnek alarak transferler yapıp bizi iyi hazırlayacaklardır. Bir şey söylemek adına şu an çok erken. İnşallah diğer takımların yaşadığını yaşamayız. Umarım ligde de rahat bir şekilde sezon geçiririz. Üst sıraları zorlamak istiyoruz. Yeni bir süreç var önümüzde. Üç kulvarda devam edeceğiz, ne getireceğini bilemiyoruz. Hocamızın dediği gibi 4-5 transfer daha yapılacak. Onlarla beraber umarım güzel sezon geçiririz. Avrupa’da gruplara kalırsak ondan sonraki süreç daha farklı olabilir. Üst sıralarda olmayı taraftarımız için çok istiyoruz" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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