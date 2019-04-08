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(Özel haber) Motta: "Galatasaray maçına hazırız"

Eczacıbaşı VitrA’nın Başantrenörü Marco Motta, "Play-Off yarı final serisinde Galatasaray ile zorlu maçlara çıkacağız.

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:11
(Özel haber) Motta: "Galatasaray maçına hazırız"

Eczacıbaşı VitrA’nın Başantrenörü Marco Motta, "Play-Off yarı final serisinde Galatasaray ile zorlu maçlara çıkacağız. Bütün odağımızı bu karşılaşmalara çevirdik. Tabii ki de zorlu maçlar bizi bekliyor. Ama biz hazırlıklı olacağız ve bütün kapasitemizi ortaya koyacağız" dedi.


Eczacıbaşı VitrA’nın Brezilyalı antrenörü Marco Aurelio Motta, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde, Galatasaray ile oynayacakları play-off yarı final maçları öncesi İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını belirten Motta, "Play-off’lar sezonun farklı etapları. Önümüzde Galatasaray ile oynayacağımız yarı final maçları var. Bütün odağımızı bu maçlara çevirdik. Tabii ki de zorlu maçlar bizi bekliyor. Ama biz hazırlıklı olacağız. Zor bir maça hazırlandığımızın bilincindeyiz. Galatasaray ile bu sezon 3 kere karşılaştık. İkisinde 3-2 birinde de 3-1 kazanan taraf biz olduk. Fakat rakip aynı olsa bile her seferinde geriye bakmadan bir sonraki maça bakmamız gerekiyor" dedi.



"Seviyemizi ortaya koyarak oynuyoruz"


CEV Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerine üzüldüklerini söyleyen Motta, "CEV Şampiyonlar Ligi’nde İmoco Volley Conegliano gibi çok zor bir rakiple karşılaştık. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazandık ama burada 3-1 kaybettiğimiz maçta altın set oynadık. O anda yüzde 100’ümüzü veremedik. Rakibimiz de çok güçlüydü. 6 kere final oynamış oyuncuları barından bir takımdı" dedi. Ligde final oynamayı çok istediklerini söylene başarılı çalıştırıcı, "Kendimizi finalde görmek için çalışacağız. Buna inancımız da tam çünkü çok iyi bir takımız. Seviyemizi ve kapasitemizi ortaya koyarak oynuyoruz. Bunun karşılığını da finallerde oynayarak görmek istiyoruz. Bunun için de çıkıp oynamak gerek" yorumunu yaptı.



"Kazanmak için sahada olacağız"


Gelecek sezon için de bir değerlendirme yapan Motta, "Yarıştığımız her kulvarda kazanmak için oynuyoruz. Önümüzdeki sezon da bu sezondan farkı olmayacaktır yapacağımız şeylerden. Siper kupa ile başladık lige, Türkiye Kupası ile devam ettik. Çok güçlü rakiplerimiz var bu bazen kolay olmuyor. Hiçbir zaman kolay olmayacak ama biz hep kazanmak için sahada olacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 11:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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