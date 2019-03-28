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(Özel Haber) Kosova ve Afganistan’dan Erdoğan’a destek

Türkiye’de Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kosova ve Afganistan’dan destek geldi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:53
(Özel Haber) Kosova ve Afganistan’dan Erdoğan’a destek

Türkiye’de Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kosova ve Afganistan’dan destek geldi.


Türkiye’nin, Avrupa’nın en genç devleti olan Kosova devletine gösterdiği şefkat ve sağladığı yardımlar sürerken, Kosovalıların da takdiri devam ediyor. Özellikle din adamları, Türkiye’nin savaş sonrası döneminde Kosova’da ecdattan kalan cami ve diğer tarihi kültürel mirasın korunması ve restore edilmesine verdiği desteğinden övgüyle bahsediyor. Prizren Seydi Bey Camii İmamı Lütfü Balık, bir Türkiye sevdalısı olarak Türkiye’nin Kosova’ya yardım ve desteklerine değinirken Türkiye’yi, Kosova Cumhuriyeti’nin her zaman yanında görmek istediğini belirtti.



"Türkiye’nin şefkatli ellerinin sıcaklığını hissediyoruz"


Türkiye’nin şefkatli ellerinin, dünyada her yere uzandığı gibi dünyanın birçok mazlum coğrafyasına ulaştığı gibi Kosova’ya da uzandığını belirten İmam Balık, o şefkatli ellerin sıcaklığını Kosova Cumhuriyeti devleti olarak, Kosova İslam Birliği olarak, yakinen hissettiklerini kaydetti. Kosova’da ecdattan kalan cami ve tarihi eserlerin onarılması ve yeniden hayat kazanmasında Türkiye’nin rolüne değinen Balık, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yardımlarına hem savaş öncesi, hem de savaş sonrası dönemde tanık olduklarını belirtti. Balık, 2003-2004 yıllarından sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin konumunun daha da güçlendiğini, yoluna daha güçlü bir ekonomi ile devam etmesinin, Kosova’ya da yansıdığını vurguladı.



"TİKA, 100 yıllık ayrılığın boşluğunu 10 yıl içinde kapattı"


Balık, "2004 yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kosova’da ne kadar İslam ve Osmanlı eseri, ecdattan kalan ne kadar bina varsa, onları tamamen elden geçirip, restore etti ve sadece bununla kalmadı, Türkiye Cumhuriyeti Kosova’daki tüm kurumlarla işbirliği yaptı. Silahlı Kuvvetlerinden başlayarak, hastaneler, okullar, camiler ve tüm kurumlarla işbirliği geliştirildi. Burada TİKA’nın büyük önemi var. Biz Türkiye ile 100 yıl ayrıydık. Aramızda bir kopukluk vardı. TİKA, bu 100 yıllık ayrılığın boşluğunu 10 yıl içinde kapattı. Her ülke ile ilişkilerimiz var ama Türkiye bize kalben bilgiyi, desteği ve yardım vermektedir. Bu, Türkiye’nin bize samimiyetle baktığını sergilemektedir. Türkiye’nin bize vermiş olduğu destek, çıkarsız bir destektir. Tamamen kardeşlik hukuku çerçevesindedir" ifadelerini kullandı.



"Tüm dünyadaki iman eden insanlar, ellerini Türkiye’ye uzatmışlardır"


Pazar günü Türkiye’de yapılacak yerel seçimlerle ilgili mesajını da aktaran Prizren Seydi Bey Camii İmamı Balık, "Türkiye’nin refahı ve huzuru, Türkiye’nin bu bereketli yılların mazide kalmaması, bu güzel günlerin mazide kalmaması için, yeniden güzel bir ortamın oluşması, yeniden huzurun devam etmesini, ekonomik refahın güçlü olmasını niyaz ederim, temenni ederim. Çünkü sadece biz Kosova değil, tüm dünyadaki iman eden insanlar, ellerini Türkiye’ye uzatmışlardır. Türkiye’nin şefkatli elleri her yere ulaşmaktadır. Sakın ha bir seçim bu hızı, bu gücü sekteye uğratmasın, çünkü biz Türkiye’nin güçlü olmasını isteriz" şeklinde konuştu.



"Türkiye’nin seçimleri her zaman en şeffaf seçim olmuştur"


Afganistan’ın başkenti Kabil’de cami imamı ve üniversitede hoca olan Dr Ayaz Niazi,"Türkiye’nin seçimleri her zaman en şeffaf seçim olmuştur. Seçimler her zaman sıkıntısız gerçekleşmiştir. Bu nedenle şüphesiz bir şekilde söyleyebilirim ki belediye seçimleri de en şeffaf seçimler olacaktır" dedi.


Niazi, "Özellikle Sayın Erdoğan seçildikten sonra, Türkiyenin emniyeti, ekonomi durumu ve şöhreti artmıştır. Geçen seçimlerde bazı karşıt fikirlerin Erdoğan’ın seçimleri kazanmayacağına dair propagandası olmuştu. Buna rağmen Erdoğan alnının akı ile seçimleri kazanmıştı. Erdoğan en şeffaf şekilde bir seçim kazandığını dünyaya ispatlamıştır. Bana göre, böyle adaletli, doğru ve kararlı hükümet sayesinde seçimlerde hiçbir aksilik olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:53
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