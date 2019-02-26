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(Özel Haber) Kore gazisi evini soyan hırsızları teşhis edemeden hayatını kaybetti

Denizli’de ‘kaymakamlıktan size yardım getirdik’ diyerek yaklaşık 2 ay önce evine giren hırsızlar tarafından soyulan 87 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Atagün, jandarma tarafından yakalanan zanlıların fotoğraflarını hasta yatağında teşhis edemeden hayatını kaybetti.

26 Şubat 2019 Salı 14:41
(Özel Haber) Kore gazisi evini soyan hırsızları teşhis edemeden hayatını kaybetti

Denizli’de ‘kaymakamlıktan size yardım getirdik’ diyerek yaklaşık 2 ay önce evine giren hırsızlar tarafından soyulan 87 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Atagün, jandarma tarafından yakalanan zanlıların fotoğraflarını hasta yatağında teşhis edemeden hayatını kaybetti. Gazinin kızı ise "Babamın ölmesine annemin hakkını almalarına sebep oldular. Bizi çok yaktılar" diyerek olaya sitem etti.


20 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda, 2 şahıs ‘Kaymakamlıktan size para ve kömür yardımı yapacağız’ diyerek girdikleri 87 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Atagün ve eşi Ayşe Atagün’ün evinden 20 bin TL para ve altın çalarak kayıplara karıştı. Evde bulunan güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası jandarma tarafından başlatılan çalışmada zanlıların kullandığı otomobil tespit edildi. Düzenlenen operasyonda bazı şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.


Jandarma ekiplerinin şahısların teşhisi için gazi Atagün’e geçtiğimiz hafta 3 tane fotoğraf getirdikleri ancak kendisinin hasta yatağında gözleri iyi görmediği için şahısları doğrulayamadığı belirtildi. Gazi Atagün dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Atagün için bugün memleketi olan Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Atagün, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Denizli Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Bilal Öztür, aile üyeleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



"Babamın ölmesine, annemin hakkını almalarına sebep oldular"


Vefat eden gazinin kızı Zübeyde Atar, babasının yakalanan zanlıları hasta oldukları için teşhis edemediğini ve babasının olayı Allah’a havale ederek hayatını kaybettiğini dile getirdi. Olayın babasının ölümüne neden olduğunu aktaran Atar, “Hasta zamanında oldu gözlerinin feri kalmadı babamın. ‘Tanıyamayacağım’ dedi. 2-3 hafta önce yakalanmışlar. 3-4 tane fotoğraflar getirdiler ama ‘tanıyamayacağım kızım, kimsenin günahını alamayacağım’ dedi. Bize yakalandı haberi geldi. Babamın ölümüne sebep oldular, babam onları Allah’a havale etti ama ben kör şeytana havale ediyorum. Babamın ölmesine, annemin hakkını almalarına sebep oldular. Bizi çok yaktılar ama babamın ölümü bizi çok yıktı. Babam ile gurur duyuyorum. Babam öbür dünyada, gerçek dünyaya göçtü ve onlarda elbet bir gün gidecek o dünyaya” diye konuştu.


Atagün’ün damadı Ceyhan Atar da, olayın peşini bırakmayacaklarını ve şahısların en ağır şekilde cezalandırılmaları ve adaletin yerini bulması için hukuksal anlamda ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.


Cenaze töreni sonrası Atagün’ün naaşı askerlerin omuzlarında defin edilmek üzere mahalle mezarlığına götürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:41
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