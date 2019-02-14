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(Özel Haber) Kedinin karnından çıkan şaşırttı

Denizli’de ayağında doku zedelenmesi nedeniyle barınağa getirilen ve röntgen filmi çekilen kedinin karnında tel toka tespit edildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:29
(Özel Haber) Kedinin karnından çıkan şaşırttı

Denizli’de ayağında doku zedelenmesi nedeniyle barınağa getirilen ve röntgen filmi çekilen kedinin karnında tel toka tespit edildi. Veteriner hekim tarafından yapılan operasyonla karnındaki toka çıkarılan ve sağlığına kavuşan ‘Şeker’ isimli kedi, sahiplenilmeyi bekliyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin 5 yıldızlı Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’na bir vatandaş tarafından getirilen ve ayağında yumuşak doku zedelenmesi bulunan sokak kedisi, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Kedinin ayağındaki rahatsızlığı belirlemek için röntgen çeken veterinerler, röntgen sonucunda tesadüfen kedinin karnında tel toka olduğunu fark etti. Kediyi ameliyata alan veteriner hekimleri Hasan Kılınç, Celal Tekelioğlu ve Ali Nail Değirmenci, kedinin midesinde bulunan tel tokayı çıkardı. Karnındaki tel toka çıkarılıp sağlığına kavuşan ve ‘Şeker’ ismi verilen kedi sahiplenilmeyi bekliyor.



"Hayvanlar alınıyor, aşılanıyor, gerekirse bu şekilde operasyonlar yapılıyor"


Kedinin öncelikle sıvı tedavisi aldığını ve probiyotiklerle beslendiğini aktaran Veteriner Hekim Hasan Kılınç, kedinin sahiplenilmeyi beklediğini kaydetti. Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nın bir hapishane olmadığını ifade eden Kılınç, "Buraya gelen hayvanlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alınıyor, aşılanıyor, gerekirse bu şekilde operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlar sonrasında yine vatandaşlarımıza sahiplendiriliyor veya alındığı bölgeye geri bırakılıyor" dedi.



"Tatmak ve yemek için yutmuş"


Kedilerin yapısı gereği yabancı cisimlere karşı eğilimleri olduğunu aktaran Kılınç, kedilerin cisimleri kokladığını, yaladığı ve yeri gelince de tadına bakmak istediğini belirterek, bu kedinin de tokayı bu şekilde yuttuğunu aktardı. Evde kedi besleyenlere uyarılarda bulunan Kılınç, "Toplu iğne, peçete, kağıt, silgi ve kalem gibi şeyleri ortalığa bırakmasınlar. Çünkü bunlar kediler için hem oyuncak hem de tatma ve yeme mekanizması olur. Kedimiz de bu şekilde tokayı yutmuş ve çok şükür sağlığına da kavuştu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:29
  1. doğa

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