0553 313 94 23

(Özel Haber) Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın bulunduğu alanda son durum havadan görüntülendi

Kartal’da 6 Şubat günü çökerek 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki binaların yıkımının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alanda yürütülen çalışmaların son durumu İHA tarafından havadan görüntülendi.

22 Mart 2019 Cuma 09:11
(Özel Haber) Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın bulunduğu alanda son durum havadan görüntülendi

Kartal’da 6 Şubat günü çökerek 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki binaların yıkımının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alanda yürütülen çalışmaların son durumu İHA tarafından havadan görüntülendi.


Kartal Orhantepe Mahallesi’ndeki Bankalar Caddesi’nde 6 Şubat günü çöken ve 21 kişinin ölümüne neden olan Yeşilyurt Apartmanı ve risk taşıdıkları belirlenen çevredeki 7 bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılmıştı. Mağduriyetin önüne en hızlı şekilde geçilebilmesi için TOKİ eliyle alanda başlatılan kentsel dönüşüm projesindeki son durum İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde alanda iş makinelerinin durmaksızın çalıştığı görülürken, vatandaşlar da mahallede hayatın hızla normale döndüğünü belirtiyor.


Bankalar Caddesi’nde esnaflık yapan Ali Yazıcı, “Bizim burada gördüğümüz kadarıyla çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce başımıza gelen elim bir olay yüzünden bir sürü mağduriyet yaşandı. Şu anda devletimiz sağ olsun, burada bütün yaraları sarıyor. Hızlı bir şekilde, inşallah 1 sene içerisinde bütün maliklere, hak sahiplerine yerleri teslim edilecek. Şu anda her şey eski haline dönmüş durumda” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleceğiniz güvence altında
    1. Geleceğiniz güvence altında
    2. Lise ve Ortaokul Giriş ve Bursluluk..
    3. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve..
    4. Rektör Çomaklı "2019 Nevruz Eskişehir"..
    5. Y. Zelandalı bakan açıkladı: Tarrant'a..
    6. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu..
    7. Cami imamı kestiği ağacın altında..
    8. HDP'nin Kayyum Raporu'na Güneydoğu'dan..
    9. Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı..
    10. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve..
    11. FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturması
    12. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar..
    13. Ezan sesleri Yeni Zelanda’da yankılandı
    14. Rusya'dan ABD'ye 'Golan Tepeleri'..
    15. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve..
    16. Dolar/TL, 5,4670 seviyesinde işlem..
    17. 20 yaş dişlerine dikkat
    18. (Özel) Malatya ‘beyaz gelinliğini’..
    19. Filistin yanlısı öğrencilere..
    20. ETÜ’de görev değişimi
    21. 108'i avukat 126 kişi hakkında..
    22. Galatasaray'da mali genel kurul yarın..
    23. AB liderleri Brexit’in ertelenmesini..
    24. 37 ilde operasyon! Aralarında 108..
    25. Erkekler de sakal ve bıyık eksikliği..
    26. İş insanlarından Macaristan’a ziyaret
    27. Yılmaz: "İş ve istihdam artacak..
    28. İİT Genel Sekreteri Useymin: "(Yeni..
    29. Aranan hükümlüler yakayı ele verdi.
    30. Gece sık uyananlar dikkat
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı