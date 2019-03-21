0553 313 94 23

(Özel Haber) Kars’ta 40 santim buz tutan göl üzerinde atlı kızak keyfi

Kars’ta, yüzeyi tamamen 40 santim buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor.

21 Mart 2019 Perşembe 08:12
(Özel Haber) Kars’ta 40 santim buz tutan göl üzerinde atlı kızak keyfi

Kars’ta, yüzeyi tamamen 40 santim buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor.


Yaklaşık 40 santim buz tutan ve üzeri karla kaplı Çıldır Gölü’nde Kars’a dışarıdan gelen vatandaşlar, atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfini doyasıya yaşıyor.


Özellikle Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars’a gelen vatandaşların ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oluyor. Sevdikleriyle birlikte Kütük Evin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar, burada üzeri tamamen buz tutmuş göl üzerine çıkıyor.


Bir süre göl üzerinde fotoğraf çekilen vatandaşlar, daha sonra atlı kızaklarla göl üzerinde gezinti yapıyor. ‘Buz kırılacak’ korkusuyla gezinti yapan vatandaşlar heyecanlı anlar yaşıyor.


Hatay’dan Ankara’ya Ankara’dan Kars’a Doğu Ekspresi ile geldiğini ifade eden Levent Ergin, “Çok eğlenceli geldi. Arkadaşlarımla Hatay’dan Ankara’ya, Ankara’dan buraya Doğu Ekspresi ile geldik. Çok güzel, bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Gayet eğlenceli geçiyor. Korku hissetmedim ama binmeden önce bir tedirginlik hissetmiştim. ‘Acaba kırılır mı’ diye bir tereddüt ediyorsun, korkuyorsun ama bindikten sonra, kısa bir mesafeden sonra o içinizdeki tedirginliği atıyorsunuz” dedi.


İskenderun’dan Kars’a gelen Özge Senoğlu ise buz üzerinde atlı kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. Senoğlu, “Kızağa bindim Kars’a ilk defa geliyorum. Bu kadar beyaz, bu kadar dokunulmamış yer beklemiyordum. Çok güzel, korkmadım ama insan ister istemez bir panik, tedirgin oluyor. Ben balık çıkarılıyor onu da beklemiştim ama onu göremedik” diye konuştu.


Çeşitli illerden Kars’a gelen vatandaşlar Çıldır Gölü üzerinde gezmek ve atlı kızaklarla tur atmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Göl üzerinde atlı kızakla gezinti yaparken büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, buzdan gelen ‘çıtırtı’ sesiyle zaman zaman korkulu anlar yaşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 08:12
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtfaiye Ekiplerine Mesleki Risk Etkenleri anlatıldı
    1. İtfaiye Ekiplerine Mesleki Risk..
    2. Terörün anası Haçlı Batı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Arısoy..
    4. Malatya’da korkutan deprem
    5. Yükümlüler profesyonel oyuncuları..
    6. Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.1..
    7. Bakan Varank Tunceli’de rafting yaptı
    8. Kemal Çebi: ’’Küçükçekmece Gölü..
    9. Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
    10. Malatya’da deprem mi oldu? Son dakika..
    11. Haluk Levent’ten Öykü Arin ve lösemi..
    12. Kadın voleybolunda kupa heyecanı..
    13. (Özel) Beşinci kattan düşen kedisi..
    14. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    15. Iğdır’da öğrencilere trafik eğitimi
    16. Siirt'teki "ışık hadisesi" izlendi
    17. Malatya'da art arda iki deprem
    18. Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken..
    19. GÜNDEM / 21 Mart 2019
    20. Jandarma kaçak akaryakıt ele geçirdi
    21. Lice’de arazi kavgası: 1 ölü
    22. Su elçilerinden farkındalık projesi
    23. Tellioğlu’na çarşı esnafından yoğun..
    24. Kurtuluş’ta taşkın koruma çalışmaları..
    25. Dolar ne kadar bugün 2019 dolar kaç TL..
    26. Denizli Acıpayam'da 375 artçı sarsıntı..
    27. Yeni dolar hamlesi! Yüzde 20'ye..
    28. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!..
    29. Yağma suçundan 16 yıl hapis cezası aldı
    30. Geri dönüşüm tesisinden kaçak..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!