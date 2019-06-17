(Özel Haber) Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş: “Hatayspor önümüzdeki yıl Süper Lig ile buluşacak”

Hatayspor’u gelecek sezona en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalara başladıklarını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Hatayspor inşallah önümüzdeki yıl Süper Lig ile buluşacak” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Gazişehir Gaziantep’e penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup olarak Süper Lig şansını kaybeden Hatayspor’un son durumu ve önümüzdeki sezon hazırlıkları hakkında İHA’ya açıklamalarda bulundu. Camianın bir kongreye hazırlandığını dile getiren Savaş, “Muhtemelen 6 Temmuz’da Hatayspor’un kongresini yapacağız. Sadece Hatay’ın içinden değil, İstanbul’dan da yöneticiler buluyoruz. Onun toplantısını da yaptık” ifadelerine yer verdi.

“İpi göğüsleyecek kadro kuracağız”

Gelecek sezonun kadro planlamasından da bahseden Başkan Savaş, “Şu anda zaten iskelet kadromuzu koruyoruz. Sağ bek futbolcumuzun başka takıma gitme durumu var. Sol açık futbolcumuzun da Süper Lig, olmazsa bizde kalma şansı çok yüksek. Onun dışında 4-5 tane de çok iyi futbolcuyu alıp işi direkt ipi göğüslemek için kurgulayacağız” diye konuştu.

Play-off finalinde Gazişehir Gaziantep’e kaybettikleri maç hakkında da görüşlerini dile getiren Lütfü Savaş, “Bu sene finalde 81 ilin 80’i finalde Hatayspor’u tutmuştu. Onların bu yılki üzüntülerini önümüzdeki yıl sevinçle tazelemiş olacağız. Hatayspor inşallah önümüzdeki yıl Süper Lig ile buluşacak” şeklinde konuştu.