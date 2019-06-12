(Özel Haber) Harman sezonunda küçük bir kıvılcım çiftçinin umudunu yakıyor

Arpa ve buğday üretimi yapan çiftçiler, harman zamanı gelmesinden dolayı sezon boyunca yetişmesini sabırla bekledikleri mahsullerin küçük bir kıvılcımla karşılaşması halinde bir anda tutuşup yanabileceğini belirtiyor. Üreticiler, geçim kaynaklarının yok olmaması için vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmalarını istiyor.

Buğday ve arpa gibi hububat ürünleri her yıl haziran ve temmuz aylarında hasat ediliyor. Yaz aylarında kuruyup biçilmeye hazır hale gelen ürünlerin yanmaması için de ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor. Kuruyan ürünlere ufak bir kıvılcım bile değmesi halinde ekim alanları adeta küle dönebiliyor. Yangının ardından mahsul yok olurken tarlada yaşayan kemirgenler, karıncalar ve böcekler gibi küçük hayvanlar da yanarak feci şekilde ölebiliyor. Üretim yapan çiftçiler de vatandaşların ekili alanlara yaklaşırken dikkatli olmasını istiyor. Arpa ve buğday üreticilerinden Eskişehir’in Eğriöz Mahallesi’nde çiftçilik yapan Yusuf Bodur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sigara izmaritlerinin yol kenarlarına atılmaması gerektiğini söyledi. Bodur, "Şehirde bunalan insanlar buralara piknik yapmak için geliyorlar. Gelmeleri problem değil ama ateş yakıp sigara atmaları yangın çıkmasına neden oluyor. Bu da biz çiftçileri kötü etkiliyor. Milli servettir, yazıktır, günahtır. Bu anlamda halkımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Herkes dikkatli olursa ne biz zarar görürüz, ne devletimiz ne de milletimiz zarar görür" diye konuştu.

"Emek ve milli servet gidiyor hem de toprak mahvoluyor"

Yangının ardından toprağın da olumsuz etkilendiğini aktaran Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise "Tarlalar arasında arazilerde gezen kim olursa olsun yangın çıkmaması için çok dikkat etmeli. Kesinlikle sigara izmariti veya ateşle bir şey yapılmaması lazım. Verilen emek gidiyor, milli servet gidiyor hem de bu toprak mahvoluyor. Üreticimizin harmandan sonra da anız tarlalarını yakmamalı. Bu konuda cezalar da var" ifadelerini kullandı.