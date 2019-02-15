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(Özel haber) Gençlik hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi

Tekirdağ Çorlu Huzurevi sakinlerinden 78 yaşındaki Emine Balcı, gelinlik giyme hayalini Ergene Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle her yıl düzenlenen toplu nikah töreninde temsili de olsa gerçekleştirdi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:26
(Özel haber) Gençlik hayalini 78 yaşında gerçekleştirdi

Tekirdağ Çorlu Huzurevi sakinlerinden 78 yaşındaki Emine Balcı, gelinlik giyme hayalini Ergene Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle her yıl düzenlenen toplu nikah töreninde temsili de olsa gerçekleştirdi.


Ergene Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen toplu nikah töreni bu yıl da Ulaş Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Nikah töreni için kayıt yaptıran çiftler gelin arabası gibi süslenen belediye otobüsü ile düğün salonuna getirildi. Çiftler, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından karşılandı. Daha sonra davetlilerin alkışları arasında salona alınan çiftler için nikah töreni düzenlendi.


Nikah töreni öncesi konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Geleneksel hale getirdiğimiz toplu nikah törenindeyiz. İnşallah bundan sonra bu törenler yeni dönemde de devam edecek. Allah’ın izniyle hep beraber devam edeceğiz. Çünkü biz bu yola sizlerle beraber çıktık. Biz bu yola sevgiyle çıktık. Sevgimiz gün gün artarak büyüdü, çok geniş bir aile olduk. Bu ailede iyi günde kötü günde hep beraberiz. Bugün de genç çiftlerin mutluluklarını beraber paylaşıyoruz" dedi.



"O ukde içimde hep kaldı"


Törenin en ilginç yüzlerinden biri beyaz gelinlik giyme hayalini beraberindeki temsili damat ile gerçekleştiren 78 yaşındaki huzurevi sakini Emine Balcı oldu.


"Ben Muratlı’da fakir bir ailenin oğluna gittim" diyen Balcı, "Kayınvalidem bana 1 ay içerisinde ’kızım sana düğün yapalım mı?’ dedi, ’hayır’ dedim, çünkü fakir biliyorum onları da rencide etmek istemediğim için ’ben düğün istemiyorum’ dedim. Sonra beyim 1984’te vefat etti, ben hiç evlenmeye karar vermedim" dedi.


Gelinlik giyemediğini kaydeden Balcı, "O ukde içimde hep kaldı. Bugüne kadar vardı. Ama Allah razı olsun Rasim Yüksel başkanımızdan ve Ayça başkanımızdan Allah’a bin kere dua ediyorum. Beni Ayça aradığı zaman inanın ben ne kadar mutlu olduğumu anlatamam size, iki gecedir uyumuyorum ben. Bugün ben uçuyorum siz bilmiyorsunuz. Ben 80 yaşıma merdiven dayadım ama ben bugün uçuyorum. Allah nasip etti gelinliği giydim" diye konuştu.


Temsili nikahta 78’lik gelinin kavalyesi olan Gürkan Altıkarışise, "Ergene Belediyesi Kültür İşleri Servisi’nde çalışıyorum. Emine teyzemiz bizim için çok değerli. Kendisi huzurevinde kalıyor ve biz zaman zaman ziyaret ediyoruz ve bu hayalinden haberdardık. Ergene Belediyesinin her sene düzenlediği 14 Şubat Sevgililer Günü nikah töreninde aklımıza geldi. Bu hayalini gerçekleştirmesi için Belediye Başkan Yardımcımız Ayça Hanım teklifi kendisine götürdü. O da bundan çok mutlu oldu. Ben de bugün onu yalnız bırakmak istemedim. Onu burada başlangıçtan sonuna kadar kavalyesi olarak yanındaydım" şeklinde konuştu.


Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 68 yaşındaki Hasan Mandacıoğlu ile 62 yaşındaki Fatma Karış’ın da nikahları kıyıldı. Toplam 10 çiftin nikahının kıyıldığı törende gelin ve damatlar ile davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:26
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