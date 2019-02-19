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(Özel haber) Fatih Aksoy’un hedefi milli takım

Demir Grup Sivasspor’un Beşiktaş’tan 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Fatih Aksoy, "Bulduğum fırsatları iyi değerlendirdikten sonra milli takımda ve Beşiktaş’ta çok faydalı bir futbolcu olacağımı düşünüyorum" dedi.

19 Şubat 2019 Salı 14:12
(Özel haber) Fatih Aksoy’un hedefi milli takım

Demir Grup Sivasspor’un Beşiktaş’tan 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Fatih Aksoy, "Bulduğum fırsatları iyi değerlendirdikten sonra milli takımda ve Beşiktaş’ta çok faydalı bir futbolcu olacağımı düşünüyorum" dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan çalışma ile başladı. Salonda yapılan çalışmanın ardından ise antrenman yapılan düz koşu, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale ile sona erdi.


İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklama yapan kırmızı-beyazlı ekibin Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu Fatih Aksoy, "Öncelikle buraya gelirken ilk hedefim daha çok süre bulup, daha çok oynayıp kendimi geliştirerek hem kendi hedeflerimi gerçekleştirmek hem de buraya katkı sağlamaktı. Döndüğüm zaman da Beşiktaş’a katkı sağlamaktı. Yavaş yavaş forma giymeye başladım. İnşallah sürelerimi artırırım ve buraya çok faydalı olurum. Alanyaspor maçının ilk 45 dakikası ve son olarak oynadığımız maçın 2-2’lik bölümünün sonrası hariç bence iyi ve zevkli bir oyunumuz var. Skor buluyoruz ve bulduğumuz zaman da daha etkili oluyoruz. Geniş alanda etkili olabilecek oyuncularımız var. Bence ligin 5-6 takımı kadar etkili oyunlarımız var. Burada 1,5 yıllık bir sözleşmem var ve inşallah hem bu sene hem de diğer sene buraya çok faydalı olurum. Bulduğum fırsatları iyi değerlendirdikten sonra da milli takımda, Beşiktaş’ta çok faydalı bir futbolcu olurum. Bunda da Sivasspor’un emeği çok olur" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:12
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