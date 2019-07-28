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Fabrikasyon ürünler ayakkabı tamirciliğini bitirdi

Muş’un Malazgirt ilçesinde yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Hasan Çakan, fabrikasyon ürünlerin mesleği bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:02
Fabrikasyon ürünler ayakkabı tamirciliğini bitirdi

Muş’un Malazgirt ilçesinde yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan Hasan Çakan, fabrikasyon ürünlerin mesleği bitirme noktasına getirdiğini söyledi.


Gelişen teknoloji ile birlikte bazı meslekler de tarihe karışıyor. Son yıllarda seri üretimle üretilen ucuz ayakkabılar, ayakkabı tamirciliği mesleğini yok olma aşamasına getirdi. Yıllardır ilçede severek sürdürdüğü ayakkabı tamirciliğinin özellikle ucuz olan fabrikasyon ürünleri nedeniyle yok olmaya yüz tuttuğunu ifade eden Hasan Çakan, “İnsanlar eskiyen ayakkabılarını tamircilere götürmek yerine daha düşük kaliteli ve ucuz ayakkabı almayı tercih ediyor. Bir zamanların gözde mesleklerinden olan ayakkabı tamirciliği, günümüzde insanların eskiyen ayakkabılarını direkt çöpe atmasıyla birlikte unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına giriyor. Fabrikasyon ürünlerin çok fazla ve ucuz üretilmesi yüzünden ayakkabı tamirciliği gibi el becerisi gerektiren meslekler de yok olmakla karşı karşıya kalıyor. Özellikle Çin’den gelen düşük kaliteli ve ucuz ayakkabılar yüzünden vatandaşlar eskiyen ayakkabılarını tamir etmekle uğraşmıyor” dedi.



“Yıllardır bu mesleği severek sürdürüyorum”


Malazgirt’te yıllardır çok sevdiği mesleğini devam ettirdiğini ifade eden Çakan, ”Sırf bu mesleği öğrenmek için liseyi bıraktım. 15 yıldır bu mesleği severek yapıyorum. Sonuçta yapılması gereken bir meslektir. Ancak günümüzde çalışmak isteyen gençleri bulmak çok zor. Fakat ben bu mesleği ömrümün sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


İnsanların eskiyen ayakkabılarını tamircilere götürmek yerine artık daha düşük kaliteli ve ucuz ayakkabı almayı tercih ettiklerini dile getiren Çakan, “Bulunduğumuz koşullar, yaşadığımız coğrafya belli. Herkes marka olan ayakkabıyı alamıyor. Ayakkabısı yırtılmış adam da tamirciye götürmek yerine daha düşük kaliteli ve ucuz ayakkabı almayı tercih ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:02
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