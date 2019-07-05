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(Özel Haber) Evin Demirhan: “Ben bir tarih yaşamak istiyorum”

2019 Avrupa Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan, oyunlarında madalya almış olmanın 2020 Olimpiyatları için umut olduğunu söyledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:54
(Özel Haber) Evin Demirhan: “Ben bir tarih yaşamak istiyorum”

2019 Avrupa Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan, oyunlarında madalya almış olmanın 2020 Olimpiyatları için umut olduğunu söyledi.


Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan, İHA muhabirine açıklamalarda bulunarak, “Kadın güreşi olarak henüz olimpiyatlarda bir madalyamız yok” dedi.



“Madalya almış olmak bizim için 2020 Olimpiyatlarında umut demek”


Avrupa Oyunlarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Evin Demirhan, “Avrupa Oyunları, olimpiyatlar öncesi güçlü bir organizasyondu. Orada madalya almış olmak bizim için 2020 Olimpiyatları’nda umut demek. O yüzden oyunlarda bronz madalya almış olmak benim için çok önemli. Takım olarak kadın güreşinde çok önemli bir çıkış yakaladık. Bazı sıkletlerde as sporcularımız gelmedi. Çünkü Dünya Şampiyonası’nda ilk 6’ya kota veriliyor. Hedefimiz olimpiyatlar olduğu için oraya odaklanmıştık. Ama yine de bronz madalyayla döndük. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da güzel bir kota alarak, madalyalar alarak Olimpiyatlara gideriz” şeklinde konuştu.



“Ben bir tarih yaşamak istiyorum”


Kadın güreşi olarak henüz olimpiyatlarda altın madalyalarının olmadığını dile getiren Demirhan, “Ben bir tarih yaşamak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kadın güreşinde ilk madalyayı almak istiyorum. Onun dışında uzun vadeli düşünüyoruz 2020 Olimpiyatları’ndan sonra 2024 Olimpiyatları var. Yaşımız daha genç” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:54
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