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(Özel Haber) Engelli maaş kartını dolandırıcılara kaptırdı hayatı karardı

Şanlıurfa’da görme engelli babanın, 4 yıl önce dolandırıcılara kaptırdığı engelli maaş kartı nedeniyle dünyası karardı.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:12
(Özel Haber) Engelli maaş kartını dolandırıcılara kaptırdı hayatı karardı

Şanlıurfa’da görme engelli babanın, 4 yıl önce dolandırıcılara kaptırdığı engelli maaş kartı nedeniyle dünyası karardı. Dolandırıcılar engelli babanın maaş kartına dolandırdıkları mağdurların paralarını yükleyince, savcılık engelli vatandaşa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.


Akçakale ilçesi kırsal Yukarıbeğdeş Mahallesi Göklü mezrasında yaşayan 33 yaşındaki görme engelli Halil Açar, iddiaya göre, 4 yıl önce engelli maaş kartını dolandırıcılara kaptırdı. Yüzde yüz görme kusuru raporu bulunan Açar, iddiaya göre bankamatikten para çekmeye çalıştığı sırada yardım istediği kişi tarafından maaş kartı çalındı. Dolandırıcılar çaldıkları karta dolandırdıkları mağdurlara ait paraları yükleyince, savcılık ’suç ortağı’ olduğu gerekçesiyle engelli vatandaşa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



3 çocuğu ve eşine bakamaz hale geldi


Dolandırıcılara kartını kaptırdıktan sonra yaşanan olay nedeniyle savcılık tarafından ilk olarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade eden Açar, engelinden dolayı cezanın paraya çevrildiğini aktardı. 8 bin 100 TL para cezasına çarptırılan Açar, bu parayı da ödeyemeyince savcılık bu kez mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki Uğraklı Mahallesi’ne ait caminin bakımını yapmasını istedi.



Her gün 6 kilometre yürüyor


Görme engelli 3 çocuk babası Halil Açar, yüzde yüz görme engeli raporuna rağmen oğlu Yusuf’un yardımıyla her gün 6 kilometre yol yürüyerek, denetimli serbestlik kapsamında köy camisine giderek ibadetini yapıyor, günlük olarak imzasını atıyor. Görme engelli olduğu için çocuklarının da kendisiyle birlikte ceza çektiğini belirten Açar, cezanın kaldırılması için gözyaşı dökerek devlet yetkililerine seslendi.



“720 TL ile geçiniyoruz”


Daha önceleri 3 ayda bir aldıkları engelli maaşıyla geçinemediklerini ifade eden Açar, şimdilerde ise ayda720 TL maaş aldıklarını söyledi. Açar, bu maaş ile de 5 kişilik ailesinin geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.



“Dolandırıcıların eline düştüm”


Dolandırıcıların eline düştüğünü söyleyen Engelli baba Açar, “Engelli maaş kartımı para çekmeye çalışırken düşürdüm. O sırada biri benden çaldı. Hakimin bana söylediği ise bulan kişi bir dolandırıcıya ait parayı benim karta yüklemiş. Sonrasında da parayı çekmişler. Bu dolandırıcılık olayı ise Kayseri’de olmuş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Devlet büyüklerimden hayırseverlerden yardım istiyorum. Allah rızası için bana yardım edin. Kendim için değil, çocuklarım için yardım etsinler” dedi.


Geçtiğimiz yıl yaşadığı sıkıntılar nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini aktaran Halil Açar, bu yüzden zaman zaman hafıza kaybı da yaşadığını belirti. 10 yaşındaki oğlu Yusuf’un geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Şanlıurfa dışındaki birçok hastaneye gittiklerini ve bu yüzden de çektiği kredi borcunu ödeyemediğini ifade eden Açar, devletten ve hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:12
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