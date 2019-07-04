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(Özel Haber) Edirne’de bir garip hırsızlık hikayesi

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı olan Osmanlı köyünün ismiyle müsemma sucuklarının satıldığı kasap restoranda, bir garip hırsızlık hikayesi yaşandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
(Özel Haber) Edirne’de bir garip hırsızlık hikayesi

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı olan Osmanlı köyünün ismiyle müsemma sucuklarının satıldığı kasap restoranda, bir garip hırsızlık hikayesi yaşandı.


Olay, bugün sabaha karşı Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde meydana geldi. Gecenin geç saatlerinde restorana gelen 2 kafadar, dışarıda asılı kangal kangal sucuğu çalmak istedi. Acemi hırsızlar sucukların imitasyon olduklarını anlayınca yere atıp olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Edirne’nin Havsa ilçesinin Osmanlı köyünde, kasap restoran dükkanının önünde teşhir amaçlı asılı bulunan ve gerçeğine benzetilerek yapılmış olan imitasyon sucukları gerçek zanneden iki kişi, sucukları kucaklayıp çalmak istedi. Ancak sucukların imitasyon olduğunu anlayınca yaşadıkları şokun etkisi ile sucukları yere atarak, iş yerinden uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



“Canları çektiyse istesinler sahtesini değil, gerçeğini verelim”


İşletme sahiplerinden Mustafa Astürk, sabah dükkanlarına geldiklerinde teşhir amaçlı koydukları sahte sucukları yerde gördüklerini belirterek, “Bizler sokak köpekleri tarafından yere düşürüldü zannettik. Kameraları izleyince iki arkadaşın belki canları çekerek, belki de acıktılar bilemiyoruz. Bizim sahte sucukları kucaklayıp gitmek istiyorlar. Biz dışarıda güneş sucuklara vurmasın diye yapay sucuk koyuyoruz. Bizim de sucuğumuz biraz meşhurdur. Bu iki arkadaş çengelle sucukları alıyor. Ama hafif geldikleri için yere atıp gidiyorlar. Deseler ki bize ‘karnımız acıktı, bize verir misin bir kangal’ sahtesini değil asıl sucuğunu veririz onlara, sıkıntı yok” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
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