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Down sendromlu Beste’nin tek hayali Serdar Ortaç’ı görmek

Kırklareli Engelsiz Hayat Eğitim Kültür Spor Kulübü ve Derneği’nde eğitim gören down sendromlu 19 yaşındaki Beste Bilgin tek hayalinin Serdar Ortaç’ı görmek olduğunu söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 10:02
Down sendromlu Beste’nin tek hayali Serdar Ortaç’ı görmek

Kırklareli Engelsiz Hayat Eğitim Kültür Spor Kulübü ve Derneği’nde eğitim gören down sendromlu 19 yaşındaki Beste Bilgin tek hayalinin Serdar Ortaç’ı görmek olduğunu söyledi.


Serdar Ortaç’ın şarkılarıyla büyüyen down sendromlu Beste, her gün Ortaç’ın Kırklareli’ne gelmesini beklediğini dile getirerek "Serdar Ortaç’ı çok seviyorum ve onunla görüşmek istiyorum. Kırklareli’nde konser vermesi için bekliyorum" dedi.


Eğitim gördüğü okulda matematik, okuma yazma ve seramik tarzı etkinlikler yaptıklarını ifade eden Bilgin okulda geçirdiği zamandan çok keyif aldığını söyledi.


Masa tenisi sporu ile ilgilenen Beste Bilgin geçtiğimiz yıl Antalya’daki masa tenisi yarışmalarına katıldığını ve ilk defa uçağa bindiğini belirtti. Antalya’yı çok sevdiğini söyleyen Bilgin buradaki yarışmalarda bir gümüş madalya sahibi olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:02
  1. konser
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