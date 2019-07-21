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(Özel haber) Deniz kaplumbağasının duygulandıran gayreti kamerada

Adana Akyatan kumsalında,deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmaları sırasında belgesel tadında görüntüler elde edildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:46
(Özel haber) Deniz kaplumbağasının duygulandıran gayreti kamerada

Adana Akyatan kumsalında,deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmaları sırasında belgesel tadında görüntüler elde edildi. Geçtiğimiz günlerde bir deniz kaplumbağasının yumurtasını bıraktıktan sonra denize ulaşmak için gösterdiğibüyük gayret kameralara yansıdı.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP)Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Adana Akyatan kumsalında WWF ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilen deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmaları sırasında belgesel tadında görüntüler elde edildi. Geçtiğimiz günlerde bir anaç deniz kaplumbağasının yumurtasını bıraktıktan sonra denize ulaşma anı kaydedildi.


Deniz kaplumbağaları (Caretta caretta ve Chelonia mydas) nesli tehlike altında olan ve BERN, BARSELONA, CITES gibi Uluslararası Sözleşmeler ile korunan türler arasında bulunuyor. Akyatan Lagünü nesli küresel ölçekte tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) Türkiye kıyılarındaki en önemli üç üreme alanından biri konumunda yer alıyor. Diğer iki üreme alanını ise Mersin Kazanlı ve Hatay Samandağ kumsalları oluşturuyor.



Takip için markalama yapıldı


Geçtiğimiz günlerde Adana Akyatan kumsalında yapılan deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmaları sırasında, anaç bir yeşil deniz kaplumbağasının yumurtalarını sahile bıraktıktan sonra denize ulaşma anı kameralar tarafından kayda alındı. Yumurtasını bırakan deniz kaplumbağasının bir sonraki yuvalama döneminde de takip edilmesi için gerekli ölçümleri ve markalama işlemi yapıldı.



Vatandaşlar dikkatli olmalı


Göçmen olan bu türler, havaların ısınmaya başladığı bahar aylarında kıyılarımıza yoğun olarak geliyor ve 15 Mayıs ile 15 Eylül arasında da yalnızca dişi bireyler yumurtalarını bırakmak üzere uygun kumsallarımıza çıkıyor. Bu süreçte özellikle vatandaşların sahil kullanımında özenli davranması ve deniz kaplumbağası yuvalama alanlarını tahrip edecek etkinliklerden kaçınması gerekiyor.


Koruma ve izleme çalışmaları boyunca Akyatan kumsalında popülasyon büyüklüğünü ve iki yuvalama arasındaki süreyi hesaplamak için yürütülen faaliyetlerle yaklaşık 25 adet deniz kaplumbağasının markalanması hedefleniyor.



2018’de 590 bin 984 adet yavru kumsallarımızdan denizlere ulaştı


Ülkemizde 21 adet önemli deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 143.7 km sahil şeridimizde 5 bin 379 adet Caretta caretta yuvası ve 3 bin 622 adet Chelonia mydas yuva tespit edildi. Bu yuvalardan toplamda 590 bin 984 adet yavru sahillerimizden ayrılıp denize kavuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:46
  1. doğa

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